Принцип Парето: в чем он заключается и как работает

Закон Парето (так же именуемый принципом Дисбаланса) происходит из открытия итальянского экономиста Вильфредо Парето. Он заметил, что 20% английских семей обладают 80% всей прибыли, которую получает страна. Уже позже он выяснил, что 20% гороха, посаженного в его саду, дают 80% урожая, а 20% трудящихся выполняют 80% всей работы. Этот закон можно проследить везде, включая и нашу с вами жизнь. Но как же его применять, и в чем его польза?

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