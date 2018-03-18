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Принцип Парето: в чем он заключается и как работает

19.03.2018 14:50 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Закон Парето (так же именуемый принципом Дисбаланса) происходит из открытия итальянского экономиста Вильфредо Парето. Он заметил, что 20% английских семей обладают 80% всей прибыли, которую получает страна. Уже позже он выяснил, что 20% гороха, посаженного в его саду, дают 80% урожая, а 20% трудящихся выполняют 80% всей работы. Этот закон можно проследить везде, включая и нашу с вами жизнь. Но как же его применять, и в чем его польза?Принцип Парето: в чем он заключается и как работает

 

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Закон Парето (так же именуемый принципом Дисбаланса) происходит из открытия итальянского экономиста Вильфредо Парето. Он заметил, что 20% английских семей обладают...
 
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