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Лучшие места в мире, где можно увидеть цветение вишни

19.03.2018 18:26 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Наступила весна, что означает наступление сезона сакуры. Вишневые деревья, как правило, цветут с марта и до самого конца апреля, и эти красивые и нежные цветки можно увидеть во всех уголках планеты: от Ванкувера до испанской долины Джерте.

● Ванкувер, Канада

Лучшие места в мире, где можно увидеть цветение вишни

Здесь высажено более 130 тысяч деревьев сакуры, потому и неудивительно, что в Ванкувере с 2005 года постоянно проходит фестиваль цветущей вишни. На фестивале проводятся состязания по хайку, организовывается огромный пикник в живописном парке королевы Елизаветы и, конечно же, много живой музыки. Празднование проходит с 3 по 29 апреля.

● Мейкон, США

Лучшие места в мире, где можно увидеть цветение вишни

Вишневая столица мира – это однозначно Мейкон (Джорджия). На его улицах высажено примерно 300 тысяч деревьев вишни сорта Йошино. И, конечно, здесь есть Фестиваль цветущей вишни (16-25 марта), так называемая «самая розовая вечеринка на планете».

● Долина Джерте, Испания

Лучшие места в мире, где можно увидеть цветение вишни

Начиная с середины марта, в испанской долине Джерте (Валле-дель-Джерте) расцветают 2 млн. вишневых деревьев с белоснежными цветками. Это чудо вы можете воочию увидеть с 17 марта по 3 мая, когда в регионе проводится масса культурных событий, связанных с их цветением.

● Бонн, Германия

Лучшие места в мире, где можно увидеть цветение вишни

Весной вы можете совершить прогулку по знаменитым «вишневым туннелям» (узенькие улицы, обрамленные вишневыми деревьями), в это время в Бонне проводится фестиваль Cherst Altstadt (с 1 по 15 апреля).

● Сент-Луис, США

Лучшие места в мире, где можно увидеть цветение вишни

Самый узнаваемый символ Сент-Луиса «Врата на запад» находится среди цветущих деревьев с марта по начало апреля. Прогуляйтесь по этому уголку Японии в Ботаническом саду штата Миссури. Здесь посажено несколько разных сортов (Хиган, Йошино и Сентенниал).

● Вильнюс, Литва

Лучшие места в мире, где можно увидеть цветение вишни

Сакура здесь цветет в парке Тиуне Сугихара, он получил своё имя в честь японского дипломата и консула в этой стране. Во время Второй мировой Сугихара спас шесть тысяч польских и литовских евреев, выдав людям транзитные визы на территорию Японии. Парк, созданный в 2001 по случаю 100-летия со дня рождения Сугихара, выходит на реку Нерис.

● Филадельфия, США

Лучшие места в мире, где можно увидеть цветение вишни

На фестивале Субару в Филадельфии (с 7 по 15 апреля), который проходит в парке Фермонт, вы можете полюбоваться тысячами цветущих деревьев. Здесь вы почувствуете себя как в Японии. В 1926 году японское правительство подарило вишневые деревья на 150-летие независимости США.

● Чханвон, Южная Корея

Лучшие места в мире, где можно увидеть цветение вишни

Южнокорейский фестиваль цветущей сакуры – это Jinhae Gunhangje. На нём вы можете отведать разнообразную уличную еду: фаршированные кальмары и корейские блины, а также сезонные блюда, такие как вишневый хлеб и пироги. Фестиваль проходит с 1 по 10 апреля.

● Лондон, Великобритания

Лучшие места в мире, где можно увидеть цветение вишни

Цветение вишни можно наблюдать во многих парках Лондона, включая Королевские сады Кью, где находится Чокуси-Мон (Ворота Императорского Посланника), близкая копия Киотских ворот Ниси Хонган-дзи. Ворота в Кью построены в 1910 году по случаю японско-британской выставки.

● Эдинбург, Шотландия

Лучшие места в мире, где можно увидеть цветение вишни

Обязательно посетите Эдинбург весной. В шотландской столице цветущая вишня находится в парке Медоус и в Садах Принцес-стрит неподалеку от Эдинбургского замка.

● Шанхай, Китай

Лучшие места в мире, где можно увидеть цветение вишни

Весной возле университета Тунц-зи всегда многолюдно. Люди приходят сюда, чтобы полюбоваться на сакуру в цвету – она в изобилии растёт на территории студенческого городка.

● Нью-Йорк, США

Лучшие места в мире, где можно увидеть цветение вишни

Ботанический сад в Бруклине отмечает фестиваль Сакура Мацури всего два дня 28 и 29 апреля, но на выбор предложено более 60 мероприятий, в том числе танцевальные и музыкальные представления, а также традиционная чайная церемония.

● Тайбэй, Тайвань

Лучшие места в мире, где можно увидеть цветение вишни

Возле Тайбэя находится горный национальный парк Янминшан, где очень много вишневых деревьев. Дополнительные достопримечательности парка включают в себя серные озера, горячие источники и туристические тропы (не говоря уже о крупнейшем неактивном вулкане Тайваня под названием «Гора семи звезд»).

● Киото, Япония

Лучшие места в мире, где можно увидеть цветение вишни

А здесь уже начался праздник О-Ханами (созерцание хрупкой красоты цветов). Хотя цветущие сакуры в стране есть повсюду, Киото – это наилучшее место. Бывшая императорская столица Японии просто изобилует вишневыми деревьями, но больше всего их на прогулочной аллее «Путь Философа» и в парке Маруяма, в центре которого стоит его символ – плакучая сакура сорта Сидарезакура.Лучшие места в мире, где можно увидеть цветение вишни

Текст: Flytothesky.ru

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Наступила весна, что означает наступление сезона сакуры. Вишневые деревья, как правило, цветут с марта и до самого конца апреля, и эти красивые и нежные цветки можно...
 
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