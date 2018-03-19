Какой сегодня праздник: 21 марта 2018 года

Всемирный день поэзии

История праздника

Впервые День поэзии появился в 1938 году в американском штате Огайо. Его инициировала поэтесса Тесса Суизи Уэбб. Праздник проходил 15 октября – в день рождения древнеримского поэта Вергилия. В 1951 году его отмечали как Национальный день поэзии 38 американских штатов и Мексика.

Всемирный день поэзии официально учредила резолюция 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) от 15 ноября 1999 года. Впервые праздник прошел 21 марта 2000 года.

Интересные факты

В русском языке есть слова, которые не рифмуются: выхухоль, жаворонок, заморозки, набережная, пользователь, проволока, туловище.

В произведениях Пушкина встречается 22 тысячи разных слов, Лермонтова – 15 тысяч.

В стихах о природе русских поэтов чаще всего встречаются такие три дерева: береза, сосна и дуб.

В русском языке лучше всего рифмуются глаголы с окончанием «ать». Для них есть 5,5 тысяч вариантов рифм.

Первой поэтессой считается аккадская принцесса Энхедуанна, которая жила в 23 веке до нашей эры.

Китайский император Цяньлун, который правил в XVIII веке, казнил авторов грустных стихов.

Ученые из Ливерпульского университета в Великобритании пришли к выводу, что чтение стихов активизирует работу мозга.

Международный день кукольника

История и традиции

Инициатором профессионального праздника выступил иранский театральный деятель Дживад Золфагарихо. В 2000 году XVIII Конгресс Международного союза деятелей театра кукол рассмотрел это предложение. Но вопрос о месте и времени проведения праздника остался нерешенным. На заседании Международного Совета UNIMA в 2003 году участники согласовали дату события. Праздник получил широкую поддержку и распространение по всему миру.

Интересные факты

Куклы иногда приводят в движение при помощи автоматических механических устройств. Существует три типа кукол: верховые, низовые, срединные. Они отличаются способом управления.

Кукольный театр развивался с древних времен. Сохранились свидетельства ритуальных мистерий в Египте. Действа проходили с персонажем, который воплощал Осириса. Упоминания об игровых куклах встречаются у Геродота, Ксенофонта, Аристотеля и других. В Древнюю Грецию и Рим представления пришли с труппами из Индии, Китая.

Вага – устройство для управления марионеткой.

Кукольный театр на воде – вьетнамская традиция, которая сформировалась к XI веку н.э. Он появился на севере страны, в деревнях у дельты реки Хонгха. Крестьяне использовали такое развлечение в период наводнений. Персонажей делали из дерева, покрывали лаком. Представление проводилось в неглубоком бассейне.

В Сицилии основа сюжетов спектаклей – поэма Л. Ариосто «Неистовый Роланд». Персонажи – благородные рыцари-паладины. Ими называют фанатично преданных какой-либо идее или человеку. Рост кукол может достигать полутора метров.

Полишинель – французская кукла, которая воплощает образ шута, болтуна. Это прообраз русского Петрушки, английского Панча и итальянского Пульчинеллы. Появился на сцене театра в XVI веке.

Международный день лесов

История праздника

Международный день лесов возник в 1971 году. Идею праздника предложила Европейская конфедерация сельского хозяйства на 23-й Генеральной Ассамблее. Инициативу поддержала Всемирная Продовольственная и сельскохозяйственная организация при ООН – ФАО. Первоначально праздник отмечали в день осеннего равноденствия в Южном полушарии и весеннего – в Северном. 21 декабря 2012 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № 67/200, которая провозгласила 21 марта Международным днем лесов.

Интересные факты

Дендрология – наука, которая изучает деревья.

Леса занимают третью часть площади суши.

Леонардо да Винчи установил: сумма толщин всех ветвей дерева на определенной высоте равна диаметру ствола.

В джунглях обитает две трети видов животных и растений планеты.

Самое высокое дерево – секвойя в национальном парке «Редвуд» в штате Калифорния, США. Ее высота – 116 м.

Самое старое дерево – ель в горах Швеции. Ее возраст – 9500 лет.

Самое распространенное в мире лиственное дерево – береза.

Такие животные как кролики, бизоны, мыши препятствуют восстановлению лесов. Они поедают семена и повреждают всходы.

Чтобы произвести один лист бумаги формата А4, потребуется 15-20 г древесины.

В Калининградской области на Куршской косе есть место под названием «Пьяный лес». В нем растут изогнутые и скрученные в петлю сосны.

В среднем одно дерево вырабатывает 100 кубометров кислорода в год.

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

История и традиции праздника

Событие учредила Генеральная Ассамблея ООН в 1966 году в резолюции № 2142 (XXI). Документ закрепил базовые принципы, цели праздника. Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена к памяти жертв трагических событий в 1960 году. Полиция ЮАР убила 69 человек во время мирной демонстрации против законов режима апартеида об обязательной паспортизации африканцев.

Интересные факты

В связи с трагическими событиями в ЮАР в 1960 году 21 марта страна отмечает День прав человека.

Блэкизм (черный расизм) – идеология, которая несет в себе идею о превосходстве негроидной расы над европеоидной. В нем обвиняются некоторые высокопоставленные чиновники Африки.

Расизм связан с нападками на традиции и культуру. Его приверженцы утверждают о физической и умственной неполноценности оппонентов.

Апартеид – официальная политика расовой дискриминации, которую проводила в Южно-Африканской Республике в 1948-1994 гг. Национальная партия. Она поддерживала раздельную жизнь бело- и темнокожих людей. За борьбу с этим явлением Нельсон Мандела награжден Нобелевской премией Мира.

Бантустаны – места резерваций для коренного черного населения Африки в рамках политики апартеида. Впоследствии они получили формальную автономию в ЮАР. В 1994 году их ликвидировали и включили в состав ЮАР.

Весенний солнцеворот

Весенний солнцеворот отмечается 21 марта 2018 года (дата по старому стилю – 8 марта). Праздник посвящен равной продолжительности дня и ночи. Название «Вербоносица» он получил за то, что к этой дате обычно распускается верба. Растению приписывали магическую силу.

Традиции и обряды

На Весенний солнцеворот выпекают из теста фигурки в виде птиц. Считается, что если их подкидывать вверх, а затем ловить, то это привлечет в жизнь счастье, достаток, здоровье и благополучие.

Распространены гадания с использованием печенья «жаворонка». При его выпекании в тесто добавляют разные мелкие неострые предметы с обязательным пояснением, что они означают. Затем выбирается печенье и приоткрывается завеса ближайшего будущего. Гадают 21 марта и на любовь.

В давние времена существовала традиция в этот день раскрашивать яйца: наносить на них специальные знаки, которые олицетворяют землю, солнце, плодородие и новую жизнь. С помощью таких яиц предки изготавливали защитные обереги и талисманы. Сейчас так поступают на Пасху, причем смысл во многом схож со старославянским языческим ритуалом.

По народному поверью, в этот день из теплых стран возвращаются жаворонки. Этих птиц почитают как райских посланников, которые несут на своих крыльях тепло.

Вербу, которая к этому сроку уже обычно распускается, приносят в дом и с особым почетом размещают на видном месте. Чаще всего ее ставят в вазу у икон, причем без воды. Такое почтение связано с поверьем, что растение способно очистить и оградить в будущем жилье от ссор, болезней, семейных разладов и прочих неприятностей.

Приметы

День окутан туманом, значит, будут заморозки.

Какая погода стоит весь день, такими будут и три летних месяца.

Если с южной стороны много птичьих гнезд, значит, лето будет холодным.

Жаворонки вернулись домой – весна будет теплой.

Если отхлестать вербой больного, то он выздоровеет, а здоровый болеть не будет.

Веточка вербы, срезанная в этот день, очистит дом от множества горестей и печалей.

Именинники

Иван, Владимир, Афанасий, Серапион и Николай.

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