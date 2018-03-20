Вы только посмотрите на эту безумно сложную татуировку на спине!

На этом фото вы видите белокурую женщину. У нее подобраны волосы, и вы можете рассмотреть на её спине потрясающую татуировку, выглядящую как произведение искусства. Кстати, автор этого произведения Агнешка Ненартович , молодая польская художница. Согласитесь, в этом есть что-то особенное, современное и невероятно великолепное. Однако всё немного не так, как оно выглядит.

Рассмотрите эту впечатляющую татуировку.

Даже хочется сесть и взять увеличительное стекло, чтобы разглядеть все детали рисунка на спине.





Но создать этот невероятный дизайн было непросто.

Он, безусловно, не мог быть сделан за час, и рука мастера наверняка невероятно устала. Никто не знает этого лучше, чем Агнешка Ненартович, автор дизайна. Однако вещи не всегда то, чем они кажутся.





Картина называется «Сад земных наслаждений».

Агнешка очень хотела перенести шедевр средневекового живописца на человеческую кожу.

А теперь раскрываем секрет! Эта татуировка – вовсе не татуировка, а женщина ненастоящая.

Женщина с татуировкой – эта картина маслом работы Агнешки Ненартович, которая несколько лет назад окончила Академию изобразительных искусств в Гданьске. Правда, это впечатляет?





Татуировка – это триптих Иеронима Босха 15-го века.

Агнешка выбрала «Сад земных наслаждений», потому что была очарована творчеством мастера, и сочла, что именно этот триптих является отличным способом выразить свое мировосприятие через искусство.





Художница хотела совместить элементы старого традиционного искусства с современным видением.

Кажется, ей это вполне удалось!





Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

Бразильский художник создает цифровые картины с персонажами, которые словно выпрыгивают с полотна