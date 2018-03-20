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Вы только посмотрите на эту безумно сложную татуировку на спине!

21.03.2018 12:14 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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На этом фото вы видите белокурую женщину. У нее подобраны волосы, и вы можете рассмотреть на её спине потрясающую татуировку, выглядящую как произведение искусства. Кстати, автор этого произведения Агнешка Ненартович, молодая польская художница. Согласитесь, в этом есть что-то особенное, современное и невероятно великолепное. Однако всё немного не так, как оно выглядит.

Рассмотрите эту впечатляющую татуировку.

Даже хочется сесть и взять увеличительное стекло, чтобы разглядеть все детали рисунка на спине.

Вы только посмотрите на эту безумно сложную татуировку на спине!

Но создать этот невероятный дизайн было непросто.

Он, безусловно, не мог быть сделан за час, и рука мастера наверняка невероятно устала. Никто не знает этого лучше, чем Агнешка Ненартович, автор дизайна. Однако вещи не всегда то, чем они кажутся.

Вы только посмотрите на эту безумно сложную татуировку на спине!

Картина называется «Сад земных наслаждений».

Агнешка очень хотела перенести шедевр средневекового живописца на человеческую кожу.

А теперь раскрываем секрет! Эта татуировка – вовсе не татуировка, а женщина ненастоящая.

Женщина с татуировкой – эта картина маслом работы Агнешки Ненартович, которая несколько лет назад окончила Академию изобразительных искусств в Гданьске. Правда, это впечатляет?

Вы только посмотрите на эту безумно сложную татуировку на спине!

Татуировка – это триптих Иеронима Босха 15-го века.

Агнешка выбрала «Сад земных наслаждений», потому что была очарована творчеством мастера, и сочла, что именно этот триптих является отличным способом выразить свое мировосприятие через искусство.

Вы только посмотрите на эту безумно сложную татуировку на спине!

Художница хотела совместить элементы старого традиционного искусства с современным видением.

Кажется, ей это вполне удалось!

Вы только посмотрите на эту безумно сложную татуировку на спине!
Agnieszka Nienartowicz

Текст: Flytothesky.ruВы только посмотрите на эту безумно сложную татуировку на спине!

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