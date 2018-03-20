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15 необычных талисманов на удачу в разных странах мира

21.03.2018 11:18 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В разных странах, соответственно, разные символы, амулеты и талисманы, «заряженные» на удачу. Обычно они связаны с историей страны, легендами или народными сказаниями. Мы собрали коллекцию из 15 счастливых амулетов со всего мира, которые достаточно популярны среди местного населения.

15 необычных талисманов на удачу в разных странах мира

1. Чешуя карпа (Польша)

В некоторых европейских странах карп – это традиционное рождественское блюдо. Когда оно всё съедено, люди собирают карповые чешуйки и хранят их дома или кладут в свои кошельки на удачу до следующего сочельника.

2. Лошадки Дала (Швеция)

Эти лошади родом из шведского региона Даларна, и они символизируют силу, мудрость, верность и достоинство.

3. Красная летучая мышь (Китай)

Считается, что эти мышки отгоняют всё зло, поэтому их носят как брелоки на удачу. Пять летучих мышей означают пять преимуществ: здоровье, долголетие, любовь, богатство и добродетель.

4. Дельфины (Рим)

Дельфины часто воспринимались как символ защиты и покровительства. В древние времена моряки, которые проводили долгие месяцы в море, при виде дельфинов определяли, что земля где-то поблизости.

5. Слоны (Индия)

Слоны – это олицетворение силы, стабильности и мудрости во многих странах, особенно в Индии. Ганеша, один из самых известных индуистских божеств, как раз изображается с головой слона.

6. Фига (Бразилия)

Эта чудесная комбинация из трех пальцев в виде брелока отражает плохую энергию и приносит всё самое позитивное. Считается, что именно в фиге хранится вся ваша удача, которую вы еще не использовали.

7. Ловец снов (индейцы Америки)

Если повесить такой ловец снов над кроватью человека, то он отсеивает сны: плохие выкидывает, а хорошие спускаются по нему прямо к человеку.

8. Хамса (Израиль, страны Ближнего Востока)

Чаще всего таким стилизованным изображением руки (её еще называют «рука Фатимы») украшают дома, общественные места и офисы. Хамса отражает сглаз, а история её происхождения уходит глубоко корнями в древние месопотамские религии.

9. Скарабей (Египет)

Скарабей связан с восходом солнца и постоянным возрождением. Египтяне считают, что он символизирует новое начало и вечную жизнь, а также оберегает от всех зол.

10. Назар (Турция)

Как и Хамса, Назар защищает от сглаза. Обычно это стеклянная бусинка ручной работы в виде символического глаза, а её цвета – это синий, белый, светло-голубой и черный. Такой амулет встречается во многих странах, включая Армению, Румынию, Албанию, Афганистан и Иран.

11. Манеки-Неко (Япония)

Это фигурка кошки, которую чаще всего помещают у входа, и она обязательно приносит удачу своим владельцам. А точнее она заманивает её в дом, призывно помахивая лапкой.

12. Туми (Перу)

Туми обязательно вешается на стену в любом доме, конечно же, на удачу. Этот особый нож – обычно из бронзы, золота, серебра или меди – ранее использовался в ритуальных церемониях.

13. Свинки (Германия)

В Германии наличие свиней в хозяйстве рассматривалось как признак материального благосостояния и процветания в средние века, что свидетельствовало о том, что их хозяева никогда не будут голодать. Так свинки и стали воплощением удачи и везения.

14. Куклы от беспокойства (Гватемала)

Этот обычай родом из народного фольклора. Считается, что люди, которые не могут заснуть, должны рассказать обо всех своих заботах и тревогах кукле, и та забирает их себе, а человек спокойно засыпает.

15. Желуди (Англия)

Желуди – это талисман для молодости (как ни странно), духовного роста и процветания. А еще желуди в качестве символа силы и развития носили англичане во время завоевания страны норманнами.15 необычных талисманов на удачу в разных странах мира

Текст: Flytothesky.ru

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