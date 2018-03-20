20 впечатляющих фактов о человеческом теле

Наше тело – удивительно сложный механизм, который запрограммирован на автоматическую саморегуляцию собственной деятельности. Оно выполняет тысячи самых разных процессов, о большинстве которых мы имеем весьма смутное представление. В этой статье нами собрана наиболее интересная информация о возможностях человеческого тела.





1. Наша слюна содержит в своем составе особенный белок под названием опиорфин, который облегчает боль в организме в 6 раз лучше самого морфина.

2. Сердце человека начинает биться уже на втором месяце после зачатия, при этом в утробе матери оно сокращается в 2 раза чаще, чем у взрослых людей.

3. На обеспечение полноценной работы мозга уходит больше 20% всех ресурсов нашего тела – кислорода, питательных веществ, гемоглобина. Сам орган вырабатывает так много электроэнергии, что способен включить лампочку.

4. Роговица глаза получает кислород прямо из воздуха, она единственная не нуждается в подпитке кровеносной системой.

5. Большой палец руки по длине равен размеру носа, точно также как и стопа соответствует длине предплечья, а кисть – высоте лица. Такие пропорции были выведены Леонардо да Винчи для упрощения работы художников.

6. Новорожденные дети имеют больше костей в своем скелете, чем взрослые. Это связано с тем, что кости черепа, таза и позвоночника к определенному возрасту имеют свойство срастаться.

7. Детям тяжело определить сладость еды, они не ощущают приторности блюд, пока их кости растут. Так устроен организм.

8. Коленная чашечка у новорожденных состоит из подвижного мягкого хряща, который затвердевает ближе к трем годам.

9. Даже если пациенту пересадить 1/4 часть печени, она способна отрасти до своих первоначальных размеров.

10. Кишечник тоже имеет нервные клетки, которые влияют на настроение человека и его самочувствие. Так что со слов многих физиологов, мозги отвечает за мысли, а брюшина – за эмоции.

11. Сжечь мышечную массу не так просто, как нас заверяют в этом маркетологи, ведь даже для обеспечения одного шага, телу приходится сокращать около 200 мышц.

12. Мимика нашего лица настолько подвижная и живая именно потому, что здесь расположены 25% всех мышц человека.

13. Дальтонизмом по большей части страдают мужчины (около 8% всей массы). Мутированный ген колбочек глаза передается от матери и не может быть компенсирован другой Х-хромосомой, как это происходит в женском организме.

14. Существует такое заболевание как «снежная офтальмия», когда роговая оболочка глаз обжигается от ярких лучей солнца, которые отражает снег, и наступает слепота.

15. Человеческий волос живет от 2 до 6 лет, защищая голову от холода. Волосы в ушах, на глазах и в носу имеют менее продолжительный срок жизни – до 4 месяцев. Их функция – защищать внутренние органы от попадания пыли и инородных частиц. Интересный момент: рыжие волосы используются при создании приборов для измерения влажности.

16. Кожа человека не только признана самым большим по площади органом, но еще она запрограммирована обновляться каждый новый месяц, так что за всю жизнь мы сбрасываем несколько десятков килограммов ороговелого эпителия.

17. Когда мы испытываем страх, наши глаза округляются, тем самым увеличивая обозреваемое поле зрения и помогая лучше ориентироваться в опасной ситуации.

18. В большинстве своем мы дышим одной ноздрей, которая называется «ведущей», и чей пост сменяется другой каждые 3-4 часа.

19. Человек неспособен защекотать сам себя из-за сигналов мозжечка, который намеренно подавляет чувствительность тела в момент совершаемых нами действий.

20. Читая эту статью, вы неосознанно моргнули около 42 раз, и это далеко не все возможности вашего тела.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

11 частей тела, о которых вы не догадывались, что они у вас есть