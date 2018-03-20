6 самых нерешительных знаков зодиака

Рассматриваете ли вы тщательно каждый вариант, прежде чем делать выбор? У вас вообще, на ваш взгляд, есть проблемы с принятием решений? Если вы являетесь одним из вечно колеблющихся знаков зодиака, со стороны может показаться, что вы безвольны или слабы, но это не так. Вы просто не хотите действовать неразумно, поскольку знаете, что это не приведет к желаемым результатам и будет иметь еще и не самые благоприятные последствия.





1. Близнецы

Близнецы очень не хотят оставаться за бортом. Они долго перебирают все варианты и анализируют, что может произойти в том или ином случае. А если их еще и давят со стороны, то процесс принятия решения у Близнецов только усложняется и затягивается. Они любят обсудить любую ситуацию и выслушать максимум мнений других людей. Если бы они могли, то по каждому вопросу организовывали бы целый референдум.

2. Рак

Рак, как правило, делает свой выбор исключительно на основе собственных чувств, хотя некоторые решения все же лучше принимать, предварительно отключив эмоции. Все Раки всегда идут на поводу у сердца, и они очень переживают по поводу того, как их решение может отразиться на любимых людях, и не причинит ли оно им боль и дискомфорт.

3. Лев

Когда Лев пытается принять решение, он учитывает всех и вся. Лев склонен усложнять простые ситуации и постоянно делает слона из мухи. Он не хочет делать выбор, который будет прекрасен для него, но обременителен для кого-то другого. Иными словами, Лев очень и очень стремится поступить так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.

4. Весы

Одна из причин, по которой Весы с трудом принимают любые решения, состоит в том, что они хотят получить наилучший результат. Они долго всё взвешивают и обдумывают, но так и не могут прийти к окончательному варианту для действительно верного выбора. Весы осторожны, и им действительно очень сложно в этом плане. Мало того, им даже трудно выбрать что-либо в ресторанном меню!

5. Стрелец

Стрельцы, как правило, беспрестанно колеблются, когда принимают решения. Этот знак продолжительно анализирует все варианты, часто меняя свои предпочтения, и никак не может на каком-либо остановиться. Стрелец находится в смятении даже после того, как он уже дал окончательный ответ. Постфактум он начинает жалеть о нём и хочет начать весь процесс размышлений и обдумываний заново.

6. Рыбы

Рыбы – это любители «второго шанса». Однако далеко не все решения имеют альтернативу, как бы Рыбам этого не хотелось. Тем не менее, они принимают одно решение, затем возвращаются и меняют его, остаются недовольными и снова всё переигрывают. Это может быть утомительным для окружающих. Хотя Рыбы очень интуитивные люди, они не всегда прислушиваются к подсказкам своего внутреннего голоса.

Текст: Flytothesky.ru

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