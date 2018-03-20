Гороскоп на 22 марта 2018 года

6-ой лунный день, Растущая луна в знаке Близнецы. Шестой лунный день - день прощения, стремления к любви и благодати. Нельзя жаловаться, поддаваться негативным эмоциям. Необходимо воспринимать все происходящее в жизни так, как оно есть. Лучше всего этому способствует пассивность. Можно провести этот день с пользой для себя, отдохнуть и наслаждаться жизнью.

Луна в знаке Близнецы. Подвижность знака способствует в решении накопившихся мелких дел, отвлекающих от крупных, так как в этот период поверхностное отношение к миру не позволит сосредоточиться на важном. В эти дни люди бывают более разговорчивыми, чем обычно. Легкость в общении поможет наладить новые контакты, освоиться в любом коллективе. Из-за непредсказуемости и ветрености знака может появиться чувство беспокойства о пустой и не рациональной трате времени.

Четверг. В этот день недели миром управляет Юпитер. Энергетика четверга - рассудительная, благоприятствующая, социально-активная. День государственных и общественных дел. День материального процветания. Занимайтесь общественно-политической деятельностью, законами, юриспруденцией, расширением сфер влияния, администрированием, профессиональным продвижением. Изучайте иностранные языки. Благоприятны дела связанные с деньгами, имуществом, торговлей. Хорошо путешествовать. Любым проблемам в этот день нельзя давать развиваться, нужно их гасить сразу.

Гороскоп предсказывает ОВНАМ трудный день. В начале дня будет трудно сосредоточиться на работе из-за постоянных мыслей о проблемах в семье. Постарайтесь сегодня избегать ссор и конфликтов: восстановить мир будет нелегко. На резкое увеличение доходов не рассчитываете, поэтом с умом подходите к покупкам.

Благоприятный день ждет ТЕЛЬЦОВ. Прекрасное время для реализации самых смелых идей. Не бойтесь экспериментировать. В решении трудных задач доверьтесь своей интуиции. Во второй половине дня вы с легкостью решите семейные проблемы и уладите давний конфликт между родственниками.

Непростой день звезды предсказывают БЛИЗНЕЦАМ. Многое идет не по плану. Порой самостоятельно придется решать очень важные вопросы. Будьте внимательны при заключении сделок. Не стоит доверять людям, которых вы очень плохо знаете: сегодня вас легко ввести в заблуждение.

Гороскоп предсказывает РАКАМ мелкие неприятности, которые испортят вам настроение на весь день. Нежелательно сегодня что-то менять в своей жизни и принимать важные решения касательно будущего. Вечер лучше провести с близкими людьми, которые понимают вас с полуслова и поддерживают во всем.

ЛЬВЫ сегодня смогут все успеть и завершить начатые дела, если правильно распределят свое время. Заметно улучшатся отношения с начальством и коллегами по работе. Звезды рекомендуют воздержаться от экспериментов и действовать в соответствии со сложившимися традициями.

Удачное начало дня ждет ДЕВ. Отличное время для деловых переговоров и встреч. Можно решать финансовые и имущественные вопросы. Возможны некоторые недопонимания с руководством, однако вы сможете отстоять свою точку зрения. Вечером лучше отдохнуть и восстановить силы к новому рабочему дню.

Напряженный день ждет ВЕСОВ, когда придется менять планы и приспосабливаться к ситуации. Звезды рекомендуют представителям этого знака соблюдать осторожность - сегодня вероятны нервные срывы и эмоциональные переживания. Постарайтесь взять себя в руки и успокоиться.

СКОРПИОНЫ сегодня полны сил и энергии. День пройдет плодотворно, если не испугаетесь мелких трудностей. Проявите свою инициативу и не бойтесь быть лидером. Вас сегодня полностью поддержит руководство. Вечер лучше провести в компании близкого человека, а вот на неожиданное предложение лучше согласиться.

Спокойный день ждет СТРЕЛЬЦОВ, когда придется выполнять рутинную работу. Возможны денежные поступления, что сейчас очень кстати. Легко разрешаться семейные конфликты. Можно делать крупные покупки, даже если они не были запланированы - вы не ошибетесь с выбором.

Сегодня КОЗЕРОГОВ будут постоянно отвлекать от важных дел. Окружающие чаще обычного просят помощи и совета. К сожалению, могут найтись люди, которые захотят злоупотребить вашей добротой. Во второй половине неожиданные проблемы ухудшат финансовое положение.

Скучные и однообразные дела ждут ВОДОЛЕЕВ. Будет трудно сосредоточиться на работе. Возможно получение важной информации, касающееся ваших близких. Не торопитесь делиться сведениями. Не стоит проявлять инициативу в личных отношениях: вас могут неправильно понять.

Гороскоп предсказывает РЫБАМ очень общительный день. Придется постоянно быть на связи, с кем-то договариваться, перезванивать. Во второй половине дня возможно начало плодотворного сотрудничества, которое многому вас научит, поможет получить ценный опыт.

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