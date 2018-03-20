Эта девушка делает макияж на грани фантастики

Знакомьтесь, южнокорейская художница Дайн Юн , ей 24 года, и она делает невероятный мейкап и боди-арт. Все фото на 100% реальны! Дайн Юн училась в престижной школе искусств, а её специализация – это сценография, тем не менее, сейчас девушку больше привлекает боди-арт, и она считает, что её работы отражают то, как люди видят мир. «Люди живут в иллюзиях, – говорит художница. – И они видят все очень субъективно».





Посмотрите , как выглядят её шедевры боди-арта и макияжа.

1. Что происходит с лицом?





2. Интересно, что там внутри?





3. Когда лицо может двоиться





4. Все это реально и создано с помощью макияжа. Никаких цифровых манипуляций вообще!





5. Тело словно рассыпается на части





6. Автопортрет. Интересный способ взглянуть на себя со стороны





7. Сколько здесь рук? Только две настоящие





8. А здесь одна рука фальшивая





9. Бруклин! Дайн Юн иногда выходит в своем макияже на люди





10. Красиво… но всё же немного жутковато





11. Когда вы становитесь частью неба





12. И снова удивительная иллюзия распада на кусочки





13. Сколько здесь девушек?





14. Дайн Юн также рисует себя на фоне домов





15. Представьте себе, что вы познакомились с такой девушкой в сети





16. В обратном направлении





17. Слияние с ретро-телефоном





18. Крошечные объятия





19. С Рождеством!





20. «Вы меня с трудом здесь отыщете. Но я прямо перед вами»





Текст: Flytothesky.ru

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