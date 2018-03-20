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Эта девушка делает макияж на грани фантастики
21.03.2018 17:34 — Калейдоскоп | Flytothesky
Знакомьтесь, южнокорейская художница
1. Что происходит с лицом?
2. Интересно, что там внутри?
3. Когда лицо может двоиться
4. Все это реально и создано с помощью макияжа. Никаких цифровых манипуляций вообще!
5. Тело словно рассыпается на части
6. Автопортрет. Интересный способ взглянуть на себя со стороны
7. Сколько здесь рук? Только две настоящие
8. А здесь одна рука фальшивая
9. Бруклин! Дайн Юн иногда выходит в своем макияже на люди
10. Красиво… но всё же немного жутковато
11. Когда вы становитесь частью неба
12. И снова удивительная иллюзия распада на кусочки
13. Сколько здесь девушек?
14. Дайн Юн также рисует себя на фоне домов
15. Представьте себе, что вы познакомились с такой девушкой в сети
16. В обратном направлении
17. Слияние с ретро-телефоном
18. Крошечные объятия
19. С Рождеством!
20. «Вы меня с трудом здесь отыщете. Но я прямо перед вами»
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Знакомьтесь, южнокорейская художница Дайн Юн, ей 24 года, и она делает невероятный мейкап и боди-арт. Все фото на 100% реальны! Дайн Юн училась в престижной школе...
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