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Эта девушка делает макияж на грани фантастики

21.03.2018 17:34 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Знакомьтесь, южнокорейская художница Дайн Юн, ей 24 года, и она делает невероятный мейкап и боди-арт. Все фото на 100% реальны! Дайн Юн училась в престижной школе искусств, а её специализация – это сценография, тем не менее, сейчас девушку больше привлекает боди-арт, и она считает, что её работы отражают то, как люди видят мир. «Люди живут в иллюзиях, – говорит художница. – И они видят все очень субъективно».

Эта девушка делает макияж на грани фантастики

Посмотрите, как выглядят её шедевры боди-арта и макияжа.

1. Что происходит с лицом?

Эта девушка делает макияж на грани фантастики

2. Интересно, что там внутри?

Эта девушка делает макияж на грани фантастики

3. Когда лицо может двоиться

Эта девушка делает макияж на грани фантастики

4. Все это реально и создано с помощью макияжа. Никаких цифровых манипуляций вообще!

Эта девушка делает макияж на грани фантастики

5. Тело словно рассыпается на части

Эта девушка делает макияж на грани фантастики

6. Автопортрет. Интересный способ взглянуть на себя со стороны

Эта девушка делает макияж на грани фантастики

7. Сколько здесь рук? Только две настоящие

Эта девушка делает макияж на грани фантастики

8. А здесь одна рука фальшивая

Эта девушка делает макияж на грани фантастики

9. Бруклин! Дайн Юн иногда выходит в своем макияже на люди

Эта девушка делает макияж на грани фантастики

10. Красиво… но всё же немного жутковато

Эта девушка делает макияж на грани фантастики

11. Когда вы становитесь частью неба

Эта девушка делает макияж на грани фантастики

12. И снова удивительная иллюзия распада на кусочки

Эта девушка делает макияж на грани фантастики

13. Сколько здесь девушек?

Эта девушка делает макияж на грани фантастики

14. Дайн Юн также рисует себя на фоне домов

Эта девушка делает макияж на грани фантастики

15. Представьте себе, что вы познакомились с такой девушкой в сети

Эта девушка делает макияж на грани фантастики

16. В обратном направлении

Эта девушка делает макияж на грани фантастики

17. Слияние с ретро-телефоном

Эта девушка делает макияж на грани фантастики

18. Крошечные объятия

Эта девушка делает макияж на грани фантастики

19. С Рождеством!

Эта девушка делает макияж на грани фантастики

20. «Вы меня с трудом здесь отыщете. Но я прямо перед вами»

Эта девушка делает макияж на грани фантастики

Текст: Flytothesky.ruЭта девушка делает макияж на грани фантастики

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