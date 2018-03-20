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Догадаетесь ли вы, какой кубик должен быть на месте знака вопроса?

21.03.2018 16:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Все же помнят классические тесты на определение уровня IQ? Их нам давали еще в школе, чтобы понять, насколько сильно стоит нагружать учащихся. Скажите честно, вы правда всерьёз думали над каждым вопросом? Или вам, как большинству, становилось невыносимо лень уже после половины теста? Если так оно и было, то вам придется по вкусу сегодняшняя головоломка, ведь она состоит всего из одного вопроса. Ну как, нам удалось вас заинтересовать?

 

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Все же помнят классические тесты на определение уровня IQ? Их нам давали еще в школе, чтобы понять, насколько сильно стоит нагружать учащихся. Скажите честно, вы...
 
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