Догадаетесь ли вы, какой кубик должен быть на месте знака вопроса?

Все же помнят классические тесты на определение уровня IQ? Их нам давали еще в школе, чтобы понять, насколько сильно стоит нагружать учащихся. Скажите честно, вы правда всерьёз думали над каждым вопросом? Или вам, как большинству, становилось невыносимо лень уже после половины теста? Если так оно и было, то вам придется по вкусу сегодняшняя головоломка, ведь она состоит всего из одного вопроса. Ну как, нам удалось вас заинтересовать?

Решите также:

Немногие смогут рассмотреть все то, что изображено на картинке