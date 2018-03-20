|
Догадаетесь ли вы, какой кубик должен быть на месте знака вопроса?
21.03.2018 16:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Все же помнят классические тесты на определение уровня IQ? Их нам давали еще в школе, чтобы понять, насколько сильно стоит нагружать учащихся. Скажите честно, вы правда всерьёз думали над каждым вопросом? Или вам, как большинству, становилось невыносимо лень уже после половины теста? Если так оно и было, то вам придется по вкусу сегодняшняя головоломка, ведь она состоит всего из одного вопроса. Ну как, нам удалось вас заинтересовать?
Решите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все же помнят классические тесты на определение уровня IQ? Их нам давали еще в школе, чтобы понять, насколько сильно стоит нагружать учащихся. Скажите честно, вы...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)