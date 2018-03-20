Единственный способ осознать себя – начать проводить время в одиночестве

Раньше я думала, что люди, идущие в кино сами, едущие в отпуск сами, и даже прогуливающиеся сами, очень грустные и несчастливые. Разве это не признак абсолютного одиночества? С другой стороны, некоторые из них сознательно проводят время в компании с самими собой. И, как я поняла потом, – это действительно очень важно!





Есть в этом времени для себя что-то подлинное. Это как момент истины.

Когда мы находимся среди других людей, мы учитываем интересы друг друга, и мы настраиваемся и подстраиваемся под тех, с кем мы проводим своё время. Чем реже вы бываете в одиночестве, тем меньше вы выражаете свое подлинное «я». Это вполне нормально периодически побыть подальше от ненужных встреч и общения. Каждому человеку нужно некоторое время только для себя! И это не потому, например, что мне не нравится компания моих друзей – просто моя собственная компания мне тоже очень приятна. Мне нравится быть со своими мыслями и мечтами, без внешнего шума.

● Вы не подозреваете, насколько это здорово, когда у вас есть возможность провести время в одиночестве.

Последние пару дней я провожу большую часть времени в одиночестве. И я в абсолютном порядке. Это, можно сказать, время для оценки и анализа по отношению к себе. Это как выход в мир неизвестного и изучение множества вещей самостоятельно. Мне нравится это чувство! Вы можете поступать так, как хочется вам. Каждый ваш шаг и каждое ваше решение проходят только через ваш собственный разум. Вы не оглядываетесь на других и не выслушиваете их мнения.

● Когда вы проводите время в одиночку, у вас разовьётся чувство ответственности перед собой.

Это чувство ответственности будет настолько сильным, что все, что вы для себя выбираете, станет верным решением. Это состояние называется любовью к себе и заботой о себе. И это не эгоизм! Когда-то я чувствовала себя комфортнее, когда меня постоянно окружали люди. Однако я никак не могла найти себя и не умела полагаться на свою интуицию. Это еще одно преимущество проведения времени с самим собой – вы научитесь доверять себе.

Самое опасное – это не иметь достаточно мужества, чтобы владеть собственной жизнью и идти в любом направлении, в котором вы хотите двигаться.

Потому что, если вы этого не сумеете сделать, сможете ли вы уважать себя? И сможете ли вы сказать себе, что ваша жизнь удалась?

Текст: Марина Павлова | Flytothesky.ru

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