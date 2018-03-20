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Какой сегодня праздник: 22 марта 2018 года

21.03.2018 19:26 — Калейдоскоп | news.21.by  
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Какой сегодня праздник: 22 марта 2018 годаНародный праздник Сороки

Праздник отмечается 22 марта 2018 года (по старому стилю – 9 марта). В православном церковном календаре это дата почтения памяти 40 мучеников Севастийских.

История

Зимой 320 года в Севастии (Армения) стояло 40 воинов-христиан из Рима. Семь лет назад был подписан закон о свободном вероисповедании, но солдаты неоднократно подвергались со стороны своего военачальника принуждению отречься от христианской веры.

В тот зимний день воинов раздели, связали и поставили на покрытое льдом озеро. На берегу построили баню, чтобы теплый воздух искушал их. Желающие прекратить свои страдания и согреться должны были лишь сказать сторожу, что отрекаются от Христа. Всю ночь мужчины поддерживали друг друга и не давали пасть духом.

В предрассветный час один несчастный не выдержал и направился к берегу. Как только горячий воздух коснулся его кожи, он замертво упал. В тот же миг над остальными мучениками разлился свет неземной красоты. Это чудо потрясло сторожа. Он решительно разделся, ступил на лед и присоединился к мученикам.

Военачальник увидел, что солдаты не отчаялись и не сдались. Им перебили колени, сожгли, а останки бросили в воду. О случившемся стало известно через три дня. Образы страдальцев предстали перед епископом Севастийским и поведали обо всем. Он нашел и похоронил с почестями их кости.

Традиции и обряды

В этот день молятся сорока Севастийским мученикам, чтобы их родные или близкие благополучно окончили военную службу.

В народе 22 марта считается второй встречей весны, когда из теплых стран возвращается 40 видов птиц, в том числе и жаворонок. В честь него хозяйки готовят покрытые медом ржаные или овсяные булочки в виде птиц. Угощение раздается детям, которые просят жаворонка поторопить тепло.

Если 22 марта случился утренний мороз, говорят, что начались Сороки – сорок морозных дней. Чтобы холод не побил посевы, нужно испечь такое же количество шариков-колобков из овсяной или ржаной муки. Начиная с праздника Сороки, необходимо выбрасывать их на улицу по одному в день.

Приметы

Если заморозки продержатся сорок дней, то летом будет тепло.

Какая погода на Сороки, такой она будет еще 39 дней.

Слышится гром – к голодному году.

Галки и сороки встречаются в большом количестве, значит, скоро будет тепло.

Всемирный день водных ресурсов

Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов (World Water Day или World Day of Water). Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, приняв резолюцию 47/193 от 22 февраля 1993 года, объявила 22 марта Всемирным днем водных ресурсов. В соответствии с рекомендациями Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию этот день начали отмечать с 1993 года. 22 марта является уникальной возможностью напомнить человечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов для окружающей среды и развития общества.

Международный день таксиста

 День таксиста (в некоторых источниках — Международный день таксиста) — неофициальный профессиональный праздник всех водителей такси, который отмечается 22 марта. Несмотря на то, что его часто называют международным, известен этот праздник преимущественно в рунете. Предшественники такси — наемные экипажи — появились на улицах Парижа и Лондона в начале семнадцатого века. После изобретения автомобиля он начал постепенно вытеснять наемные экипажи на конной тяге.

День Балтийского моря

Решение о ежегодном праздновании Дня Балтийского моря (Baltic Sea Day) было принято в 1986 году на 17-м заседании Хельсинкской Конвенции. А дата 22 марта выбрана в связи с тем, что в этот день в 1974 году была подписана сама эта конвенция, и потому, что сегодня отмечается еще одна важная экологическая дата — Всемирный день водных ресурсов. Балтийское море — важнейший транспортный коридор, связывающий Россию, Европу и Азию. Оно омывает берега России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии. В последние годы, однако, экологи утверждают, что этот водный коридор завален мусором и остро нуждается в очистке. Именно для привлечения внимания общественности к вопросам сохранения экологии этого важного природного объекта планеты.

 Именинники

Александр, Алексей, Дмитрий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Наталья

Знаменитости, появившиеся на свет в этот день

1599 год – Ван Дейк, гениальный фламандский живописец;

1905 год  – Григорий Козинцев, легенда советского кино и театра первой половины ХХ века, Народный артист СССР;

1915 год  – Георгий Жженов, не менее известный актер, тоже удостоенный титула Народного артиста СССР;

1948 год – Эндрю Ллойд Уэббер, композитор, представитель английской музыкальной школы, известность ему принесли следующие творения – «Призрак оперы», «Иисус Христос – суперзвезда», мюзикл «Кошки».

 
 
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