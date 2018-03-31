9 привычек закоренелых неудачников

Характер человека закаляется под давлением кризисных ситуаций, когда приходится бороться с трудностями, работать со своими недостатками, расширять ограниченные возможности и закостенелое мировоззрение. Хорошо, если мы движемся вперед, но бывают и обратные ситуации – когда человек сдается, списывая проблемы на происки звезд, козни завистников и прочие не зависящие от него факторы. Последний путь выбирают неудачники.





В этой статье мы собрали 9 привычек слабых людей, что не делают им чести.

1. Обесценивание себя

Только неудачники считают себя недостаточно талантливыми, а то и посредственными персонажами, которые не способны управлять своей жизнью. Им проще обвинять Юпитер в 6-м доме, финансовый кризис, отсутствие мотивации или боль в коленке, только бы оправдать лень и позорное бездействие. Самое интересное, отговорок находится масса, а вот поискать возможность что-то изменить, переписать правила – выше их сил. Они просто не готовы мыслить так «радикально».

2. Зависть

Так как неудачникам трудно наслаждаться плодами своей жизни, они не хотят верить в то, что кто-то способен планомерно реализовывать мечты и получать от этого удовольствие. Все это чушь, розовые мечты! Сосед смог поставить бизнес на поток только по протекции влиятельных родственников, а не своим собственным трудолюбием. Подруга счастлива замужем, потому что живет в сладком неведении и давно не ходила к гадалке. Приятнее верить в негатив, чем в конструктив, хотя бы не так обидно.

3. Беспринципность

Сильные личности всегда имеют незыблемые принципы, которые координируют их жизненные решения на пути к цели, создавая необходимые ориентиры. Слабые люди лишены стержня, и поэтому колышутся на ветру, словно стебли без корней. Сейчас они решили одно, через минуту отказались от прежних мыслей и пошли в противоположную сторону, чтобы снова упереться в гору трудностей и спрятать голову в песок. Принципы не дают человеку расплываться, неудачники этого не понимают.

4. Убегание от ответственности

Неуспешные люди привыкли выставлять крайними кого-то другого, только не себя. Это не они оплошали на экзаменах, а преподаватель попался злобный. Не их вина, что начальник уволил с работы, все влияние его любовницы, которая невзлюбила. Ушел парень? Сам дурак, не оценил такое «счастье». Вместо поиска решения проблемы, неудачник пойдет плакаться в жилетку, топить грусть в алкоголе или махать кулаками на вселенскую несправедливость. По-другому он не умеет.

5. Прокрастинация

Зачем напрягаться и как-то менять унылое существование, если можно продолжать ныть, откладывая мечты на спасительное «потом»? Неудачники свято уверены, что впереди их ждет сказочное везение, времени навалом, и все само как-то уляжется, разрешится, успеется, надо просто «подождать». Невдомек ленивым, что перемены в будущем зависят от реальных усилий, от вложений в себя сегодняшнего.

6. Любовь к спорам

Спросите любую кухарку, сантехника дядю Степу или таксиста Виктора о том, как разрулить проблемы в государстве – и они с удовольствием введут вас в курс дела. Потому что именно такие люди, которым не под силу разобраться с собственной жизнью и порядком в голове, абсолютно уверены в том, как навести лоск в целой стране, решить чужую (не свою) проблему. Неудачники легко выносят суждения, готовы до посинения отстаивать свою правоту. Тогда как умные не торопятся давать категоричные оценки, они принимают во внимание множество факторов.

7. Сравнения

Какой толк от того, чтобы сравнивать лося с жирафом или утку с тигром? У всех животных свои задатки, свои задачи и собственный жизненный ритм. Вот почему не стоит ровняться на других людей, которые изначально родились в другой стране и семье, со своим опытом, талантами, мышлением. Единственная область, где сравнения допустимы – мы сами в разные периоды времени, наш карьерный рост, достижения и философия.

8. Высокомерие

Еще одна ошибка неудачников – они свысока смотрят на людей, которые находятся на социальном дне, не стесняются грубо общаться с персоналом или вымещать злобу на подчиненных. А все потому, что у них отсутствует понимание того, как важно заводить знакомства в самых разных слоях общества, относиться к человеку с уважением, какую бы должность он ни занимал. Завтра жизнь может повернуться совсем нелестной стороной, и вы получите то отношение, которое транслировали сами.

9. Экономия на себе

Зачем тратиться на хорошее образование и прокачку способностей, тратить больше, если можно урвать халяву? Неудачник мыслит шаблонами, поэтому не понимает, как в стремлении сэкономить роет себе могилу. Он не знает истинную цену времени и вложенным ресурсам. Он готов приобрести 10 дефектных штанов, которые будут ему малы, вместо двух качественных пар. Простоять день в очереди на скидку в 30 рублей, тогда как мог посвятить эти 24 часа вещам более полезным – общению с семьей, саморазвитию, заработку. И это принципиальная разница.

Меняйте привычки, возвращайте контроль над жизнью и ищите лучшее. Будет желание – будут и возможности!

Текст: Flytothesky.ru

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