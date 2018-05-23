Гороскоп на завтра 25 мая

10-11 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая в знаке Весов, советует избегать крайностей. В любой ситуации не помешает уважение к этикету, дружелюбное или нейтральное поведение. Даже выражая справедливое негативное отношение к чему-либо, не стоит нарушать приличия и открыто демонстрировать эмоции. Не стоит выступать с миротворческой инициативой, держа «камень за пазухой». Нежелательно устраивать сцены ревности, поддаваться желанию взять реванш за неудачное прошлое. При любом намеке на дисбаланс, лучше отказаться от собеседования, переговоров, знакомства, публичного выступления. Нарушение данного правила может обернуться ухудшением психологической атмосферы или внутренними бурями, которые придется скрывать.

Овны сегодня чувствительны к поведению партнера больше, чем хотели бы показать. Если отношения важны, придется потерпеть период чужого плохого настроения. Наилучшие перспективы у деловых и дружеских альянсов, в них будет проще соблюдать дистанцию и уважать личные границы. В любовных, супружеских и семейных союзах скажутся накопившиеся противоречия, многое будет зависеть от уживчивости и готовности пойти на уступку. При явных разногласиях нежелательно вступать в брак и организовывать общий быт

Сегодня Овны могут вспомнить о старой обиде, которую нанес вам любимый человек. Скорее всего, ваш партнер уже давно забыл об этом случае, но вас до сих пор продолжают беспокоить воспоминания. Одинокие Овны, торопливость может привести к неприятной ситуации, в которой ваши ожидания будут обманутыми.

В этот день звезды советуют Тельцам помнить о чувстве меры, прежде всего, вовремя прекращать целевые работы. Пропустив критический момент, можно испортить отношения с теми, кто вам помогает или, наоборот, нуждается в вашей помощи. Не стоит упорствовать и в занятиях, связанных с поправкой здоровья, профилактикой заболеваний, наведением красоты, в данных направлениях сегодня тоже лучше недоработать, чем перестараться. Нежелательно злоупотреблять лекарственными средствами и косметическими ухищрениями.

Сегодня ваш самый сильный аргумент в разговоре с любимым человеком – слово «да», даже если вам слова и поступки пассии кажутся неразумными и непродуманными. Несмотря на большое количество разнообразных событий у одиноких Тельцов не сразу появится чувство удовлетворения от общения.

Близнецы проведут день отлично, если «нашли себя». Особенно удачна деятельность с элементами творчества и умеренного риска. Если вы не определились с точкой приложения усилий и областью самореализации, нерастраченная энергия может толкнуть вас в сторону небезопасных приключений, которые, конечно, помогут убить время, но вряд ли принесут истинное моральное удовлетворение. В обоих случаях, ваши увлечения могут оказаться затратными, это не лучший момент для начала дел, сулящих стабильную прибыль.

Близнецам звезды рекомендуют придумать традицию или ритуал для вашего союза. Сегодня идеальный день для того, чтобы применить его на практике. Одинокие Близнецы не дадут пропасть хорошей возможности расширить круг своих знакомых среди противоположного пола.

В этот день звезды советуют Ракам довольствоваться небольшими успехами и не пытаться их приумножить. Попытка улучшить ситуацию чревата обратным эффектом: можно подпортить хорошее впечатление о себе, обесценить состоявшееся примирение, перейти грань разумного в погоне за красотой, модой или комфортом. Если партнер или близкий человек пошел на уступку, не стоит пытаться его «дожать» и выторговать лишний бонус. Желательно избегать всего, что способно омрачить гармонию отношений и совместную жизнь.

Для Раков сегодня наиболее благоприятный день, что, наконец, расставить все по своим местам и подвести некий итог вашим отношениям с любимым человеком. События сегодняшнего дня могут открыть новую, более счастливую страницу в судьбе одиноких Раков.

Сегодня звезды советуют Львам не разыгрывать в отношениях «эмоциональную карту». Не стоит слишком остро реагировать на то, что вам не нравится в человеке или в ситуации, это самый легкий способ нарушить гармонию и укрепить почву для разногласий. Ровного дружелюбного тона желательно придерживаться не только в значимых союзах делового и личного плана, но и в контактах с представителями близкого повседневного окружения, например, коллегами, работниками сервисов, соседями по дому, гаражу или даче.

Не исключено, что сегодня вы погрузитесь в воспоминания о былой любви. Но сделаете это лишь потому, что захотите сравнить бывшего возлюбленного с нынешней пассией. В этот день одиноким Львам стоит обратить внимание на неудачи в устройстве личной жизни.

Девам сегодня лучше воздержаться от лишних трат и всего, что продиктовано спонтанными эмоциональными импульсами. Причина проста: в этот день не приветствуется любое превышение нормы. То, что кажется безобидным и безопасным, может нанести ущерб, нарушить финансовый баланс, обнулить эффект от работы, отдыха, лечения, или же просто испортить вам настроение. Возможно, вам придется в чем-то отказать детям, ради их же блага. Вещи, приобретенные в эти сутки, могут оказаться некачественными или вредными.

У Дев сегодня будет много поводов для недовольства любимым человеком. Однако не стоит усугублять конфликт. Одинокие Девы почувствуют, что их отношения с потенциальным партнером складываются довольно странно из-за туманных намеков и обещаний.

Сегодня Весы внутренне уязвимы и могут в любой момент утратить душевное равновесие. Причина для раздражительность или иной негативной эмоции может найтись в собственном доме, или в самом близком кругу. Если в этих сферах все хорошо, звезды советуют ценить сложившуюся гармонию и не срывать зло на домочадцах при неудаче в другой области. В этот день лучше не приступать к важным делам, стоит исключить строгую диету, кардинальные домашние преобразования и занятия, требующие идеального самообладания.

Весам в этот день звезды советуют отдаться мечтам. Вместе с любимым человеком нарисуйте картину совместного будущего и запланируйте начало их реализации. Одинокие Весы в этот день откажутся от инициативы в устройстве личной жизни и переложат ответственность на плечи окружающих.

В течение дня Скорпионов могут не раз посетить неприятные мысли или негативные эмоциональные импульсы. Звездв не советуют предпринимть под их влиянием что-либо серьезное: скорее всего, это будет ошибкой. Сегодня вы не в самом удачном для себя положении, и дело вовсе не в вас, а в обстоятельствах, над которыми вы не властны. Все, что находится в данные сутки в вашей «юрисдикции», это дипломатичный настрой и готовность подстраивать свои привычки под существующие правила и потребности окружающих.

Скорпионам в этот день судьба приготовила сюрприз. Вы можете получить знак, касающийся отношений с любимым человеком. Не исключено, что это откроет совершенно неожиданные перспективы вашего союза. Одинокие Скорпионы могут почувствовать себя особенно востребованными.

Сегодня Стрельцы вправе вести себя непринужденно, но не стоит понимать свободу буквально и нарушать все приличия. Нежелательно поддаваться отрицательным импульсам, например, желанию взять реванш за прошлые поражения и унижения. Ровные дружелюбные отношения предпочтительнее завуалированных психологических игр. Лучше воздержаться от неоправданных трат, особенно под влиянием порыва. Еще один совет звезд на этот день – не стоит активно делиться сокровенным, раскрывать кому бы то ни было свои секреты.

В этот день между вами и вашим любимым человеком может остро встать финансовый вопрос. Постарайтесь чтобы ситуация не повлияла на уровень доверительности в вашей паре и не испортила отношения. Одинокие Стрельцы стремятся держать дистанцию.

День усилит целеустремленность Козерогов, и заодно их упрямство. Новому шагу может мешать консерватизм или страх поражения. Чтобы обеспечить прогресс, придется преодолеть себя и что-то сделать, причем в революционном духе. Не менее важна дипломатичность, цель недостижима без партнера, ассистента, техподдержки, договора. Сделав ставку лишь на свой профессионализм, легко промахнуться. В отношениях лучше сохранять автономию, паритет или нейтралитет, охранять свои границы и соблюдать баланс интересов.

Если сегодня вас захватит вихрь разнообразных событий и увлечений в других сферах жизни, любимый человек может проявить ревность. Для того, чтобы не осложнять отношения, проявите больше внимания к пассии. Одинокие Козероги могут поставить себе цель расширить круг знакомств.

Водолеям стоит преодолеть лень и что-то предпринять. День равно хорош для индивидуальной и партнерской инициативы. В одноразовых начинаниях успех гарантирован, но если вы делаете очередной шаг в рамках долгосрочной многоступенчатой программы, все чуть сложнее. Внешние подвижки могут маскировать системную проблему: завуалированную погрешность в расчетах и распределении ролей, малый запас прочности, другую скрытую уязвимость. Стоит убедиться, что дело законно, здоровье выдержит, а партнер не предаст.

Водолеи сегодня могут пребывать в сомнениях относительно серьезности чувств к ним со стороны любимого человека. Чтобы тревога не испортила вам настроение, постарайтесь отвлечься на какое-нибудь интересное дело и позже ответ придет сам собой. Одинокие Водолеи также не могут придти к согласию с самим собой.

Сегодня Рыбам лучше действовать в сотрудничестве с другими. Найти поддержку проще, если у вас «популярная» проблема и много друзей по несчастью. Если вы общительны и дружелюбны, помощь придет быстро, но по правилам хорошего тона, придется отплатить за нее ответной дружеской услугой. За решением сложных вопросов с долгой историей сегодня лучше не обращаться к случайным людям, не всегда смогут помочь и старые друзья, желательно хорошо знать закон или пользоваться услугами квалифицированного юриста.

Вполне возможно, что вы не сразу оцените слова любимого человека. Если вам захочется поступить по-своему, сделайте это. Но в случае неудачи вспомните о совете второй половинке. У одиноких Рыб сегодня появится возможность внести больше тепла и доверительность в общение.

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