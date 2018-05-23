Хотите кусочек пирога? Сначала попробуйте его разрезать!

Торты, пироги, чизкейки… Самая настоящая «пицца» в мире десертов, без которых не обошелся бы ни один день рождения. И о количестве гостей переживать не приходится – всегда можно сделать так, чтобы хватило всем. Сможете разделить обычный пирог так, чтобы из восьми гостей каждому досталось по кусочку? А если мы скажем, что разрезать его можно лишь три раза? Уже сложнее, не правда ли? А вы попробуйте!

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