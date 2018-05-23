Фразы, которые могут убить любовь

Любящие отношения, какими бы стабильными они не казались, всё же довольно хрупкие. Имейте в виду, что сила слов, которые вы используете, может многое очень быстро изменить (и испортить). Поэтому всеми силами постарайтесь избегать следующих фраз.





● «Если бы ты был похож(а) на…»

Вы никогда не должны сравнивать своего партнера с кем-либо, включая своих бывших партнёров, родителей, братьев и сестер или близких друзей. Эта несправедливая фраза только снизит вашу самооценку и значительно ослабит отношения. Каждый раз, когда вы пытаетесь изменить или сравнить человека, вы делаете шаг к катастрофе. Если вы думаете, что делаете это во благо, вы ошибаетесь.

● Напоминайте себе, что слова «всегда» или «никогда» имеют силу

Диалога у вас не получится, как только вы начнете выдвигать обвинения вашему партнеру. Слова «всегда» или «никогда» звучат резко и безапелляционно, и они могут привести к тому, что ваш партнер начнёт обороняться. Делайте акцент на своих потребностях вместо того, чтобы указывать на недостатки вашей второй половины – это даёт шанс на позитивные изменения.

● «Ты меня не понимаешь»

Да, человек может порой вас не понимать, но вы должны дать ему шанс понять. Будьте терпеливы с ним. С другой стороны, если вы ищете выход своим эмоциям и потребностям, это только ухудшит ситуацию. В долгосрочной перспективе, если вы действительно считаете, что ваш партнер вас не понимает, такой фразой вы только заставите его задуматься, действительно ли он хочет вникать в ваши желания и требования.

● «Оставь меня в покое»

Разумеется, каждый должен иметь собственное пространство и время, чтобы побыть в одиночестве, поразмышлять или просто отключиться от внешнего мира, особенно, если окружающая обстановка накаляется. Однако вместо того, чтобы говорить «оставь меня в покое», попробуйте другую фразу «давай сделаем паузу минут на 15, а затем вернемся к теме». Вы можете за это время пойти на прогулку, полежать на диване, сделать несколько глубоких вдохов и упорядочить свои мысли.

● «Забудь об этом!»

Ваш партнер хочет, чтобы вы знали, как он себя чувствует, поэтому не нужно отмахиваться от него жёсткими фразами. Вы должны, по крайней мере, попытаться поинтересоваться тем, что с ним произошло, чтобы у него была возможность поделиться своими мыслями и понимать, что он может рассчитывать на вас в любой ситуации.

● «Возможно, нам стоит сделать перерыв / пожить отдельно»

Никогда не пытайтесь угрожать своему партнеру возможным разрывом или разводом. Использование этих слов во время общения может принести стресс и беспокойство, которые постепенно приведут к охлаждению. Старайтесь использовать другие, более мягкие слова, не переходя к таким аргументам , когда ваш партнер может почувствовать, что это начало конца.

● «Ты мне делаешь больно»

Очень вероятно, что ваш партнер делает некоторые вещи, которые беспокоят вас и выводят из себя, особенно если у вас долгосрочные отношения. Когда вы не можете привыкнуть к таким раздражающим действиям и привычкам, попробуйте говорить о них более дружелюбно, а не атаковать своего партнера. Помните, что ваш тон очень важен: даже самые простые слова могут звучать грубо и унизительно, если вы их произносите с сарказмом.

● «Если бы ты действительно любил меня, ты бы…»

Ваш партнер никогда не должен испытывать давления в плане, чтобы делать то, чего он действительно не хочет делать. Такая фраза – это самый настоящий ультиматум и эмоциональный шантаж, которые убивают любовь и сводят на нет любые отношения. Вместо того чтобы манипулировать человеком, говорите прямо, чего вы желаете, не пытаясь спровоцировать конфликт .

● «Я не знаю, почему я женился (вышла замуж) на тебе»

Это то, что, возможно, многие люди склонны говорить в разгар жёсткой ссоры, но всё же лучше избегать таких болезненных заявлений. Вы только пожалеете об этом позднее, а ваш партнер наверняка запомнит такую фразу. Подобные едкие комментарии могут убить отношения. Помните: произнесенные слова можно простить, но вряд ли забыть.

Текст: Flytothesky.ru

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