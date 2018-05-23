ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фразы, которые могут убить любовь

24.05.2018 18:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Любящие отношения, какими бы стабильными они не казались, всё же довольно хрупкие. Имейте в виду, что сила слов, которые вы используете, может многое очень быстро изменить (и испортить). Поэтому всеми силами постарайтесь избегать следующих фраз.

Фразы, которые могут убить любовь

● «Если бы ты был похож(а) на…»

Вы никогда не должны сравнивать своего партнера с кем-либо, включая своих бывших партнёров, родителей, братьев и сестер или близких друзей. Эта несправедливая фраза только снизит вашу самооценку и значительно ослабит отношения. Каждый раз, когда вы пытаетесь изменить или сравнить человека, вы делаете шаг к катастрофе. Если вы думаете, что делаете это во благо, вы ошибаетесь.

● Напоминайте себе, что слова «всегда» или «никогда» имеют силу

Диалога у вас не получится, как только вы начнете выдвигать обвинения вашему партнеру. Слова «всегда» или «никогда» звучат резко и безапелляционно, и они могут привести к тому, что ваш партнер начнёт обороняться. Делайте акцент на своих потребностях вместо того, чтобы указывать на недостатки вашей второй половины – это даёт шанс на позитивные изменения.

● «Ты меня не понимаешь»

Да, человек может порой вас не понимать, но вы должны дать ему шанс понять. Будьте терпеливы с ним. С другой стороны, если вы ищете выход своим эмоциям и потребностям, это только ухудшит ситуацию. В долгосрочной перспективе, если вы действительно считаете, что ваш партнер вас не понимает, такой фразой вы только заставите его задуматься, действительно ли он хочет вникать в ваши желания и требования.

● «Оставь меня в покое»

Разумеется, каждый должен иметь собственное пространство и время, чтобы побыть в одиночестве, поразмышлять или просто отключиться от внешнего мира, особенно, если окружающая обстановка накаляется. Однако вместо того, чтобы говорить «оставь меня в покое», попробуйте другую фразу «давай сделаем паузу минут на 15, а затем вернемся к теме». Вы можете за это время пойти на прогулку, полежать на диване, сделать несколько глубоких вдохов и упорядочить свои мысли.

● «Забудь об этом!»

Ваш партнер хочет, чтобы вы знали, как он себя чувствует, поэтому не нужно отмахиваться от него жёсткими фразами. Вы должны, по крайней мере, попытаться поинтересоваться тем, что с ним произошло, чтобы у него была возможность поделиться своими мыслями и понимать, что он может рассчитывать на вас в любой ситуации.

● «Возможно, нам стоит сделать перерыв / пожить отдельно»

Никогда не пытайтесь угрожать своему партнеру возможным разрывом или разводом. Использование этих слов во время общения может принести стресс и беспокойство, которые постепенно приведут к охлаждению. Старайтесь использовать другие, более мягкие слова, не переходя к таким аргументам, когда ваш партнер может почувствовать, что это начало конца.

● «Ты мне делаешь больно»

Очень вероятно, что ваш партнер делает некоторые вещи, которые беспокоят вас и выводят из себя, особенно если у вас долгосрочные отношения. Когда вы не можете привыкнуть к таким раздражающим действиям и привычкам, попробуйте говорить о них более дружелюбно, а не атаковать своего партнера. Помните, что ваш тон очень важен: даже самые простые слова могут звучать грубо и унизительно, если вы их произносите с сарказмом.

● «Если бы ты действительно любил меня, ты бы…»

Ваш партнер никогда не должен испытывать давления в плане, чтобы делать то, чего он действительно не хочет делать. Такая фраза – это самый настоящий ультиматум и эмоциональный шантаж, которые убивают любовь и сводят на нет любые отношения. Вместо того чтобы манипулировать человеком, говорите прямо, чего вы желаете, не пытаясь спровоцировать конфликт.

● «Я не знаю, почему я женился (вышла замуж) на тебе»

Это то, что, возможно, многие люди склонны говорить в разгар жёсткой ссоры, но всё же лучше избегать таких болезненных заявлений. Вы только пожалеете об этом позднее, а ваш партнер наверняка запомнит такую фразу. Подобные едкие комментарии могут убить отношения. Помните: произнесенные слова можно простить, но вряд ли забыть.Фразы, которые могут убить любовь

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:
Как узнать, что пришло время прекратить ваши отношения

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любящие отношения, какими бы стабильными они не казались, всё же довольно хрупкие. Имейте в виду, что сила слов, которые вы используете, может многое очень быстро...
 
Новости дня
Новости
 
Управляющий «механизмом», или кто главный в семье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика