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6 минимальных действий, которые могут сделать вас счастливее и спокойнее
25.05.2018 11:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
Понятие минимализма воспринимается нами всеми по-разному. И если вы хотите почувствовать себя спокойнее, эмоционально стабильнее и морально здоровее, попробуйте выполнить эти шесть минимальных действий, которые внесут ясность в вашу жизнь. Конечно, если у вас это получится.
1. Выкиньте старое барахло
Рискните отдать или выкинуть 70 % своей одежды. Согласитесь, что мы носим минимум из того, что у нас есть, а остальное оставляем «на всякий случай» и «по поводу». «Случаи» и «поводы» бывают редко, зато наши шкафы ломятся от ненужных вещей. Пересматривайте содержимое своего гардероба раз в месяц, чтобы избавляться от лишнего. То же самое касается обуви, сумок, книг, кружек, электронных девайсов, сувениров и предметов декора. Не думайте, что вы будете сожалеть об этих вещах – через некоторое время вы даже о них не вспомните. Это говорит о том, что вещи, к которым мы, возможно, привязались, не так важны для нас, как мы думаем. Если вы живете в небольшом доме (квартире), научитесь бороться с необходимостью модернизировать свое жилище и освобождать его от хлама.
2. Отключите все уведомления на своем телефоне
Оставьте только уведомления о новых текстовых сообщениях, чтобы остаться доступным для самых близких и важных людей. Отключите все новости и другие вспомогательные приложения.
3. А теперь удалите все приложения для социальных сетей на своем телефоне
Рискните это сделать! И вы перестанете смотреть в телефон без отрыва – на платформе метро, в лифте или, возможно, даже на ходу, чтобы избежать кратковременной скуки. Хотите освободиться? Значит, сделайте это. Пусть на вашем телефоне ничего не останется. Только текстовые сообщения и ваши заметки. Поверьте, вы ничего не потеряете от этого и ничего не упустите в жизни.
4. Подберите для себя варианты здорового питания
Омлет со шпинатом на завтрак, вегетарианское жаркое на обед и легкий салат на ужин. Это может быть не очень интересно, но такие блюда, как правило, здоровые, питательные и вполне сытные. Попробуйте сократить ежемесячные расходы на вредный фаст-фуд и еду в кафешках, начав полноценно питаться дома.
5. Читайте книги
Чтение – это очень полезное занятие. Постарайтесь прочитывать хотя бы четыре книги каждый месяц. Однако, чтобы уменьшить
6. Упростите свои финансы
Минимализм поможет вам избавиться от гиперпотребления. Выработайте простую систему управления своими
Принятие минималистического образа жизни – это очень личный выбор, но он, прежде всего, уменьшает беспорядок. Речь идет о сокращении вещей, которые не приносят ценности, поэтому у вас появится больше места для того, что действительно имеет значение. Это вычитание для прибавления.
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Понятие минимализма воспринимается нами всеми по-разному. И если вы хотите почувствовать себя спокойнее, эмоционально стабильнее и морально здоровее, попробуйте...
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