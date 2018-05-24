6 минимальных действий, которые могут сделать вас счастливее и спокойнее

Понятие минимализма воспринимается нами всеми по-разному. И если вы хотите почувствовать себя спокойнее, эмоционально стабильнее и морально здоровее, попробуйте выполнить эти шесть минимальных действий, которые внесут ясность в вашу жизнь. Конечно, если у вас это получится.





1. Выкиньте старое барахло

Рискните отдать или выкинуть 70 % своей одежды. Согласитесь, что мы носим минимум из того, что у нас есть, а остальное оставляем «на всякий случай» и «по поводу». «Случаи» и «поводы» бывают редко, зато наши шкафы ломятся от ненужных вещей. Пересматривайте содержимое своего гардероба раз в месяц, чтобы избавляться от лишнего. То же самое касается обуви, сумок, книг, кружек, электронных девайсов, сувениров и предметов декора. Не думайте, что вы будете сожалеть об этих вещах – через некоторое время вы даже о них не вспомните. Это говорит о том, что вещи, к которым мы, возможно, привязались, не так важны для нас, как мы думаем. Если вы живете в небольшом доме (квартире), научитесь бороться с необходимостью модернизировать свое жилище и освобождать его от хлама.

2. Отключите все уведомления на своем телефоне

Оставьте только уведомления о новых текстовых сообщениях, чтобы остаться доступным для самых близких и важных людей. Отключите все новости и другие вспомогательные приложения.

3. А теперь удалите все приложения для социальных сетей на своем телефоне

Рискните это сделать! И вы перестанете смотреть в телефон без отрыва – на платформе метро, в лифте или, возможно, даже на ходу, чтобы избежать кратковременной скуки. Хотите освободиться? Значит, сделайте это. Пусть на вашем телефоне ничего не останется. Только текстовые сообщения и ваши заметки. Поверьте, вы ничего не потеряете от этого и ничего не упустите в жизни.

4. Подберите для себя варианты здорового питания

Омлет со шпинатом на завтрак, вегетарианское жаркое на обед и легкий салат на ужин. Это может быть не очень интересно, но такие блюда, как правило, здоровые, питательные и вполне сытные. Попробуйте сократить ежемесячные расходы на вредный фаст-фуд и еду в кафешках, начав полноценно питаться дома.

5. Читайте книги

Чтение – это очень полезное занятие. Постарайтесь прочитывать хотя бы четыре книги каждый месяц. Однако, чтобы уменьшить беспорядок в своем жилище, берите книги из библиотеки, либо читайте их электронные версии.

6. Упростите свои финансы

Минимализм поможет вам избавиться от гиперпотребления. Выработайте простую систему управления своими деньгами . Примите сознательное решение покупать меньше физических вещей и вкладывать средства в свой опыт (знания, впечатления).

Принятие минималистического образа жизни – это очень личный выбор, но он, прежде всего, уменьшает беспорядок. Речь идет о сокращении вещей, которые не приносят ценности, поэтому у вас появится больше места для того, что действительно имеет значение. Это вычитание для прибавления. Минимализм – это сдвиг в мышлении. Позвольте себе замедлить ход и перевести дыхание. Кстати, для многих людей единственный способ выжить в этом безумном мире – это сделать свою жизнь максимально простой. Несмотря на то, что каждый придерживается минимализма по-разному, каждый путь ведет к тому же результату: большее количество времени, денег и свободы для более значимой жизни. Хотя принятие минималистского образа не является решением всех проблем, можно с уверенностью сказать, что это делает жизнь как на личном, так и на профессиональном уровне гораздо спокойнее и устойчивее.

Текст: Flytothesky.ru

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