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Этот тест расскажет, что стоит у вас на первом месте в любви
25.05.2018 10:29 — Калейдоскоп | Flytothesky
Невозможно переоценить всю важность отношений и роль, которую они играют в нашей с вами жизни. Из тысяч, миллионов претендентов мы выбираем кого-то одного, с кем, по нашему мнению, мы проведем остаток жизни. В своих поисках мы проходим через огромное множество совершенно разных по своей сути людей, постепенно складывая в голове картину идеального партнера. Так что же оказалось для вас в самом верху списка обязательных качеств?
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Невозможно переоценить всю важность отношений и роль, которую они играют в нашей с вами жизни. Из тысяч, миллионов претендентов мы выбираем кого-то одного, с кем, по...
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