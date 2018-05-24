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5 причин, почему время от времени полезно оставаться наедине с самим собой
25.05.2018 14:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Есть люди, которым нравится проводить время в одиночестве. Некоторые из них могут днями находиться лишь в компании самого себя. Однако подобное времяпрепровождение доставляет удовольствие далеко не всем. Есть те, кого пугает мысль даже о нескольких минутах, проведенных в полном одиночестве. Однако заниматься чем-то наедине с самим собой — не значит быть одиноким. Вот 5 причин, объясняющих, почему полезно время от времени оставаться в одиночестве.
1. Делать что-то для самого себя — это важная часть заботы о себе
Запишитесь на йогу, возьмите уроки по кулинарии, сходите в спа или примите расслабляющую ванну. Будет ли это приготовление вкусной пасты для ужина или утренние занятия фитнесом, делайте то, что улучшает ваше самочувствие, снижает уровень стресса и помогает навести порядок в мыслях. Когда время, проводимое наедине с самим собой, становится синонимом
2. Вы учитесь быть эгоистичным, а эгоизм — это не всегда плохо
Когда вы убираете других людей из уравнения под названием «Что мне делать сегодня?», то ставите свои интересы на первое место. Больше не надо искать компромисс, решая, какой фильм посмотреть или в какой ресторан сходить, ведь решение остается исключительно за вами. Вы не только можете выбирать, ориентируясь лишь на собственные интересы, но и заниматься тем, что доставляет вам удовольствие. Да, для некоторых это станет настоящим вызовом — быть независимым от мнения окружающих и полагаться только на собственные желания при выборе занятий на целый день, который вы планируете провести в одиночестве.
3. Возможность быть самим собой и жить настоящим моментом
Если вы привыкли планировать все заранее, боясь упустить любую, даже самую незначительную возможность, испытывая чувство вины, когда не укладываетесь в график, тогда вам необходимо периодически оставаться наедине с собой, чтобы справиться с подобными
4. Побалуйте себя «нормальным» временем, проведенным в одиночестве
Время наедине с самим собой не всегда связано с выполнением задач, заставляющих вас чувствовать себя некомфортно. Одиночество должно и может быть приятным и расслабляющим. Посмотрите любимый сериал или весь день читайте захватывающую книгу, но при этом не испытывайте никакого чувства вины. Позвольте себя побыть эгоистичным и настоящим, наслаждаясь каждым моментом, проведенным в компании самого себя.
5. Жизнь начинается там, где заканчивается ваша зона комфорта
Заниматься чем-то новым или чуждым для вас действительно может быть сложно, странно и даже пугающе. Однако лишь тогда, когда мы преодолеваем нашу неуверенность и
Проводить время в
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Есть люди, которым нравится проводить время в одиночестве. Некоторые из них могут днями находиться лишь в компании самого себя. Однако подобное...
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