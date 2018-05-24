7 ошибок мышления, которые мешают принять верное решение

Задумывались ли вы, почему так часто впутываетесь в неприятности? Казалось бы, верное решение всегда лежит на поверхности, нужно быть проще и не выдумывать себе проблем. Загвоздка в том, что в попытке упростить задачу, наш мозг попадает на крючок стереотипов, которые все усложняют. Ко всему добавляется недобросовестная реклама, что подливает масла в огонь, используя ошибки мышления в свою пользу. Как это работает? Читайте.





1. Склонность идти путем наименьшего сопротивления

Приятно делать то, что требует от нас минимум усилий и затраченных ресурсов, но это совсем не значит, что такое решение в перспективе окажется верным. Данной уловкой часто пользуются компании для продвижения своего товара. Например, при покупке ноутбука вам автоматически предлагают установку самых разных программ «по умолчанию», которые на деле являются мусорной рекламой. Или другой вариант – ваш провайдер «автоматически» переводит вас на новый пакет с «бонусами», что таковыми не являются. Гораздо полезнее немного заморочиться и потратить время на поиск выгодных вариантов. Но будем честными: кто из покупателей захочет так напрягаться?

2. Привычка верить в лучшее

Зачем готовиться к экзамену, если можно выучить один билет и надеяться на удачу? Этот же принцип переносится и на другие сферы жизни – семью, работу, здоровье. Каждый новоиспеченный бизнесмен уверен, что добьется успеха, поэтому не слишком парится с придумыванием запасных вариантов продвижения или безопасного отступления. Влюбленные заключают брак «раз и навсегда», не придавая значения статистике, смотря на брак сквозь розовые очки. А нужно всегда оставаться реалистами , учитывая влияние подводных камней, подкладывая соломку в уязвимых местах. Оптимизм – хорошо, но обезопасить себя не помешает.

3. Слепая убежденность в благих намерениях окружающих

Святых не бывает, иначе мы все жили бы на небесах, а вместо шляп носили нимбы. Продавец сделает все, чтобы впихнуть вам свой товар и хорошенько нагреть на нем ручки. Парикмахеру выгодно убедить вас в своей незаменимости, навязав дорогие услуги. Цель врачей — продать больше лекарств, пекарей – всучить больше булок. Не нужно думать, что все это они делают из любви к человечеству или искусству! Любой совет пропускайте через выгоду того, кто его предлагает. Любой товар оценивайте с точки зрения того, кто его продвигает. В чем мотивация окружающих людей, какой профит они получают? Не будьте простофилей, не ведитесь на красивые слова.

4. Между стандартом и новинкой – выбор в пользу последней

Мозг человека так устроен, что обязательно все сравнивает, фокусируясь на количественных показателях, нежели качественных. Так, если вам предложат выбор между обычным будильником и навороченной новинкой, которая, помимо основных функций, может измерять влажность воздуха, давление и петь песни на японском языке, – вы, скорее всего, выберете чудо-новинку. Путь даже этот будильник в 10 раз дороже, зато сколько у него преимуществ! А ведь у вас уже есть тонометр, на полочке стоит увлажнитель, вы все это измеряете раз в году… так зачем платить больше за такой дорогой прибор? Не выгоднее ли взять оптимальный вариант с функционалом, который вы реально будете использовать?

5. Привычка увиливать от важных решений

Это распространенная проблема, когда человеку нужно ограничить себя во вредных привычках, заняться сложным проектом или решиться на важное мероприятие, но мозг делает все, чтобы найти причину, почему «насиловать» себя необязательно. Неожиданная болезнь, навалившаяся усталость , возможность все перенести на завтра – лишь малый список методов убегания от ответственности. Как прокачать силу воли? Сознательно отрезать любые способы к отступлению, заручившись поддержкой близких. Например, договориться с другом, что если вы не сбросите 10 килограмм за месяц, то заплатите ему кругленькую сумму. Или связать себя такими обязательствами, которые заставят вас работать на максимум сил. Тогда не останется другого выхода, кроме как идти вперед.

6. Акцент на сиюминутных удовольствиях

Почему человеку так трудно отказаться от вредных привычек – алкоголя, сладенького на ночь, дорогостоящих покупок, которые съедают весь бюджет? Дело в том, что нашему мозгу сложно просчитывать последствия своих действий в далеком и туманном будущем, если прямо сейчас его ждет что-то приятное и полное позитивных эмоций. Сиюминутная выгода кажется привлекательнее выгоды где-то далеко. Вот почему съесть вкусное пирожное хочется больше, чем в перспективе выглядеть стройной. Получить сейчас тысячу рублей интересней, чем в перспективе иметь две. Зная об этой своей особенности, не забывайте напоминать себе, что последует за кратковременной эйфорией.

7. Привычка воспринимать первый опыт как лучший

Вспомните, с каким трудом вы переходили с кнопочного телефона на сенсорный? Что говорить, многие люди до сих пор уверены, что вкус мороженого из детства никому из современных компаний так и не удалось повторить. А все потому, что мозг человека запрограммирован воспринимать первый опыт как эталон, с которым впоследствии и идет сравнение. Вот почему раньше все казалось лучше — первые новые джинсы, первая влюбленность, первая победа над собой. Волна ностальгии захлестывает именно по чувству удовольствия, которое мы испытали, столкнувшись с чем-то впервые. Но это уловка! Не всегда прошлое лучше настоящего, не всегда первая прочитанная книга или самостоятельный отпуск действительно так хороши. Нужно помнить об этой особенности своего мышления и стараться оставаться открытыми для нового опыта. Наслаждайтесь достижениями современности, не идите на поводу у стереотипов.

А вы нашли уловку, на которую не раз попадались?

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

12 психологических эффектов, у которых мы на крючке!