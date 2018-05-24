Ошибки с деньгами, которые мешают вам разбогатеть

Всех нас, хоть и в разной степени, но волнует финансовый вопрос. Мы стараемся находить способы разбогатеть, устраиваемся на несколько работ, но почему-то все равно денег не хватает, и приходится вести сдержанный образ жизни. Одна небольшая сумма, потраченная впустую, может в дальнейшем сильно ударить по кошельку. И это очень неудобно, ведь необходимо постоянно держать себя в тонусе и не позволять покупать себе лишние вещи. Хотя кому повредит лишняя кофточка или пара туфель, верно? Только если нашему финансовому статусу. Но все же каждый из нас повторяет совершенно идентичные ошибки, которые мешают нам разбогатеть.





Незнание ежемесячных расходов

Это странно, но многие не могут сказать хотя бы примерную сумму денег, которую они тратят в месяц. Это может стать причиной того, что ваше финансовое состояние нестабильно и часто уходит в минус. Отсюда и появляются недоумевающие вопросы о том, куда же подевались все деньги. Не важно, работаете вы на одной работе или на двух, спонсируетесь родителями или мужем. Чтобы контролировать жизнь, нужно фокусироваться на заработке и подсчете финансов. Сейчас существует большое количество приложений на телефон и планеров, помогающих вести записи о тратах. Сначала будет трудно, но главное сделать это привычкой . Фиксируйте то, на что вы тратите деньги, и сколько. Так вы сможете следить за тем, сколько финансов у вас осталось в распоряжении и понять, в чем нужно себя ограничивать.

Тратить больше, чем зарабатывать

Вспомните тот день, когда вы получаете зарплату и идете в магазин, скупая и все в нем, и по дороге к нему. В мире, где кредитные карты становятся основным способом получения денег и их траты, трудно всегда знать, какое количество финансов есть у вас в распоряжении. Для того, чтобы это проверить, нужно либо делать лишние движения и использовать интернет-банкинг, либо пользоваться опцией сообщений на телефон, которая зачастую является платной. Если вы все же хотите контролировать финансы более тщательно, то вам стоит пользоваться наличным способом оплаты. Хоть и невозможно просить начальство выдавать зарплату на руки, но просто как только ее получите, как можно скорее снимите деньги с кредитной карты.

Что же до экономии , то тут без контроля не обойтись. Следите за тем, что и как часто вы покупаете, фиксируйте свои ежемесячные доходы и расходы. Так вы сможете откладывать деньги и копить на что-то более стоящее, чем дополнительная пара туфель или комплект посуды на кухню. Есть огромное количество важных и интересных вещей, которые стоят ваших финансов, а также времени и сил, потраченных на их зарабатывание.

Тратить деньги из-за желания, а не необходимости

Когда мы с вами посещаем магазины, то нами манипулируют самые разные маркетинговые инструменты: привлекательные картинки, запах приятной пищи или снэки возле касс. Незаметно для себя, мы ведемся на такие провокации и часто покупаем то, что нам вовсе и не нужно. Только задумайтесь о том, что вы купили за последний месяц: все ли из этого вы используете? Причем так можно сказать не только о девушках, к которым прикреплена репутация транжир, но и о мужчинах в том числе. Если рассмотреть это на примере одежды , то зачастую мы покупаем то, что нам кажется красивым, но при этом вряд ли подойдет к остальному гардеробу и даже к нашему росту и особенностям фигуры. Поэтому перед тем, как купить, лишний раз задумайтесь о том, правда ли вам это необходимо. Вспомните о тех силах, которые вы потратили на то, чтобы заработать деньги, и проанализируйте, насколько эта вещь стоит этого.

Существует мнение, что если у вас случилось что-то хорошее, и вы хотите это запомнить, то нужно купить себе что-то. Так вот, этому следовать не стоит. Покупки, сделанные посредством нахлынувших эмоций, могут негативно повлиять на ваш кошелек в будущем. Поэтому намного разумнее будет вовремя остановиться и вспомнить, что этот момент стал хорошим не благодаря тому, что вы купили какую-то приятную вещь. А из-за того, что это случилось с вами, с теми людьми, которых вы любите, и там, где вам нравится находиться!

Текст: Flytothesky.ru

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