10 простых упражнений для развития возможностей мозга

Всякий раз, когда мы тренируемся физически, наши мышцы растут и становятся сильнее. Вид физической нагрузки не имеет значения, вы в любом случае оказываете своему телу огромную услугу. Если ваши мышцы получают преимущества от физических упражнений, то деятельность мозга стимулируется аналогичным образом с помощью ряда психологических факторов. Когда вы думаете, решаете проблемы, медитируете, усваиваете информацию и совершаете еще несколько сотен умственных действий, о которых можете даже не догадываться, сила вашего мозга увеличивается.





Однако если вы хотите развить свои умственные способности, то должны начать тренировать их сознательно. Вот несколько эффективных упражнений, регулярное выполнение которых поможет повысить производительность вашего мозга.

1. Используйте другую руку (ту, которая не является доминирующей) гораздо чаще. Если вы правша, попробуйте пользоваться левой рукой при выполнении большинства привычных действий. Это очень полезное упражнение, которое заставит ваш мозг активно поработать.

2. Закрывайте глаза во время выполнения тех или иных действий. Наш мозг использует одни и те же нейронные связи каждый раз, когда мы выполняем привычные для нас обязанности. Например, когда чистим зубы, принимаем душ или идем по улице, мы не создаем для нашего мозга каких-либо проблем. Поэтому для развития новых нейронных связей, попробуйте закрывать глаза при выполнении обычных действий, бросая тем самым вызов своему мозгу.

3. Читайте книги вслух. Когда вы читаете книги про себя, то используете воображение для интерпретации и понимания информации. Когда же вы слушаете громкую речь (свою или другого человека), то также прибегаете к воображению , однако этот процесс протекает иначе. Когда мы слышим что-нибудь, то это задействует определенные регионы нашего мозга. Если же мы добавим к этому чтение и произнесение слов вслух, то начнут функционировать другие области мозга. Таким образом, вы развиваете сразу несколько способностей.

4. Изучайте новые языки. Освоение иностранного языка — это один из самых эффективных способов значительно расширить способности вашего мозга. Когда вы учите новые иностранные слова, то развиваете когнитивные способности. Это уже подтверждено исследования, а также людьми, успешно освоившими второй язык.

5. Уделяйте время рефлексии. Самоанализ — это потрясающее упражнение, приводящее к множеству положительных результатов. Вы не только понижаете уровень стресса и решаете определенные личные проблемы, но и развиваете умственные способности. Время, которое вы регулярно будете проводить в компании собственных мыслей, поможет реализовать потенциал вашего мозга.

6. Перестаньте использовать калькулятор, заменив его своим мозгом. Калькулятор кажется лучшим другом, когда нам приходится иметь дело с цифрами. Сложение и умножение всегда требует умственных усилий. Почему бы вам не заменить калькулятор на собственный мозг? Не стоит оставлять его без работы, иначе он начнет работать менее продуктивно.

7. Регулярно читайте. Берете ли вы в руки книгу на постоянной основе? Чтение — это одно из самых эффективных упражнений для стимуляции деятельности мозга. Когда вы читаете, то задействуете множество чувств и функций головного мозга. Читайте сегодня, завтра, на следующий день, и вы почувствуете себя лучше, ведь чтение — это занятие, приносящее множество умственных преимуществ.

8. Ищите новые впечатления, пробуя заниматься различными вещами. Всякий раз, когда вы пробуете нечто новое, будь то вид спорта, книга или знакомство, ваш мозг создает новые паттерны и ассоциации. Поэтому выход из зоны комфорта — это эффективный шаг, направленный на стимуляцию умственной деятельности.

9. Визуализируйте. Визуализация вещей и событий, которых никогда не было и не происходило, — это отличный триггер для увеличения мозговой активности. Вы используете силу своего воображения, создавая то, что, возможно, никогда не существовало! Визуализация позволяет вашему мозгу исследовать новые измерения, развивая его гибкость и расширяя горизонты.

10. Физические упражнения — лучшая тренировка для мозга. Хотите ли вы быть здоровым, как физически, так и умственно? К счастью, для этого существует потрясающе простое решение: выйдите за рамки собственной зоны комфорта и начните регулярно заниматься спортом. Множество исследований подтверждают, что умеренные физические нагрузки улучшают работу мозга и развивают умственные способности. Как гласит слоган компании Nike, «Просто сделайте это!».

Текст: Flytothesky.ru

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