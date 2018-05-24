Красный винный уксус: преимущества для здоровья

Винный уксус – это не только заправка для салата. На самом деле, он может помочь вам сбросить вес, стабилизировать уровень сахара в крови и даже замедлить признаки старения.





● Уксус красного вина может уменьшить жировые отложения

Если у вас есть цель избавиться от лишнего веса, не нужно зацикливаться только на пище, которую вы не должны есть. Лучше обратите своё внимание на продукты, сжигающие жир, включая красный винный уксус. Уксусная кислота (основной компонент уксуса) подавляет накопление жира в организме у животных, потому исследователи заинтересовались, работает ли это у людей. Они исследовали тучных пациентов в течение 3-месячного периода, чтобы проверить, как потребление уксуса влияет на метаболизм . В результате у каждого участника, потреблявшего уксус из красного винограда, было отмечено заметное снижение массы тела, уменьшение окружности талии и жировых отложений.

● Он может замедлить признаки старения

В красном винном уксусе очень много антоцианинов. Это природные антиоксиданты, помогающие замедлить процесс старения. Несмотря на то, что антоцианины есть во всех видах уксуса, их количество варьируется от типа и качества продукта. Наилучшие показатели этих антиоксидантов отмечены в уксусе, сделанном из сорта винограда Cabernet Sauvignon.

● Он может подавлять аппетит

Это совершенная правда: красный винный уксус заставит вас меньше хотеть есть. Уксусная кислота является активным ингредиентом в уксусе, и она удерживает пищу в желудке в течение более длительного периода времени. Это вызывает задержку в выработке гормона грелина, который вызывает ощущение голода. Самый простой способ – это использовать винный уксус как салатную заправку или маринад для улучшения вкуса мяса и овощей.

● В нём много полезных веществ

В красном винном уксусе содержится весь спектр основных витаминов и минералов, а также немного железа и калия. Что касается антиоксидантов, то в этом уксусе есть ещё и полифенолы, растительные вещества, помогающие предотвратить повреждение клеток под воздействием факторов окружающей среды.

● Он может регулировать уровень сахара в крови

Уксус помогает замедлить абсорбцию сахара из пищи, что говорит о том, что у него есть реальный потенциал в том, чтобы помочь людям с диабетом. Исследования установили, что уксус может «контролировать» сахар в крови у людей с резистентностью к инсулину или диабетом типа 2. В отличие от многих других приправ и заправок, красный винный уксус практически не содержит калорий, жиров и сахара. В 30 г уксуса всего 5 калорий. Для сравнения: в 30 г растительного масла целых 240 калорий.

● Он улучшает абсорбцию кальция

В одном научном исследовании учёные предположили, что уксусная кислота в уксусе ускоряет абсорбцию и удержание кальция. При проведении тестов было обнаружено, что уксус действительно способствует абсорбции кальция в прямой кишке. Так что, если вам кажется, что вы не получаете достаточного количества этого минерала, подумайте о добавлении винного уксуса в свои блюда.

● Он помогает с пищеварением

Во многих азиатских странах уксус – это обязательный ингредиент всех блюд, поскольку он способствует хорошему пищеварению. Считается, что винный уксус вымывает токсины из организма, удаляет дрожжевые бактерии из пищеварительного тракта и очищает мочевыводящие пути. Все эти свойства уксуса улучшают работу органов, участвующих в пищеварительном процессе.

● Он улучшает состояние кожи и волос

Красный винный уксус – это ещё и отличное косметическое средство, действующее не только изнутри, но и снаружи. Если у вас на теле есть участки с кожными раздражениями, вы может протереть их уксусом, чтобы восстановить кислотный уровень и охладить кожу . Уксус также можно использовать в качестве ополаскивателя для тусклых и уставших волос. И не беспокойтесь о запахе – он исчезнет, как только ваши волосы высохнут!

● Он может бороться с онкозаболеваниями

Одним из наиболее важных компонентов красного винного уксуса является антиоксидант, называемый ресвератрол, который нейтрализует свободные радикалы, повреждающие клетки и вызывающие их мутации. Хотя это не полностью доказано, и вряд ли уксус может кардинально обратить вспять развитие онкозаболевания, тем не менее, он однозначно полезен.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

Какую пользу для здоровья приносит имбирный чай перед сном