Правила умных людей: 8 «нет», которые приведут к успеху

Иногда грамотное бездействие важнее активного движения не туда. Когда вы просто отпускаете ситуацию и тактически выжидаете, не размениваясь ни силами, ни временем, ни эмоциями по пустякам. Умные люди знают, когда нужно нажать на тормоза и отойти в сторону, чтобы не ввязаться в бестолковую авантюру. Что это за ситуации?





1. Не делать то, что не нравится

Глупо соглашаться на дополнительные обязательства, если вы и со старыми не разобрались. Не стоит говорить «да» возможностям, которые не вызывают у вас энтузиазма, вынуждая ломать себя, свой график, обесценивать свои истинные желания. Не превращайтесь в мальчишку на побегушках, добротой которого пользуются все желающие, знайте себе цену! Иначе рискуете оказаться там, где быть не хотели, с людьми, которых не выбирали.

2. Не прогибаться под мнение толпы

Все еще практикуете отказ от своих планов на том основании, что они кому-то не понравились? Глупо доверять чужому мнению больше, чем своему, идя на поводу у лентяев и критиканов, не способных создать что-то стоящее. Большинство людей ничего не сделали за всю свою жизнь, они спасовали перед трудностями и вас тянут за собой, завидуя вашему развитию. Растите, меняйтесь, идите вперед, но не отказывайтесь от мечты из-за мнения каких-то зевак.

3. Не заражаться чужим настроением

Умные люди не позволяют окружающим портить свое настроение, они отделяют собственные эмоции от навязанных кем-то извне. Каждый человек имеет свой опыт, лелеет свою трагедию, проецируя чувства на всех вокруг. Это не значит, что нужно им поддаваться, уподобляясь большинству. Наоборот, поддерживайте в себе боевой дух, берегите свое внутреннее счастье. В конце концов, чужая реальность субъективна и не должна определять ваш мир.

4. Не ждать помощи со стороны

Если у вас есть люди, на которых можно положиться, – это прекрасно. Но не стоит перекладывать на окружающих ответственность за свою жизнь. Никто другой не сможет решить вашу проблему так, как нужно, люди часто подводят. Умные не боятся сложных задач, даже если у них нет опыта, они прокачивают способности и решают проблему сами. Страх ошибиться, не справиться, навредить не должен мешать двигаться вперед. Откажитесь от костылей, перестаньте зависеть от окружающих – и вы станете сильнее.

5. Не рассчитывать на удачу

Умный человек полагается на свои знания и навыки, прислушивается к собственному сердцу, но точно не ждет решения проблем от судьбы. Верить в лучшее – хорошо, но и самому надо не оплошать, делать все от себя зависящее, чтобы выиграть битву. Бездействие ведет к неминуемому разочарованию . Сказка не сбывается, если главный герой сидит на печи и даже не пытается поймать золотую рыбку. Работайте над целями, вкладывайте в свое дело душу – и успех не сможет пройти мимо.

6. Не отказываться от инвестиций

Если есть возможность вложить сто долларов в предприятие и получить двести, умный человек такой шанс не упустит! Нужно всегда быть на шаг впереди и уметь толково распоряжаться финансами, не просто храня их под кроватью на черный день, но запуская в оборот. Деньги должны приносить деньги, работать на продвижение, открывать новые горизонты. Это не самоцель, но средство движения к мечте. Пока вы относитесь к ним как к инструменту, вы идете вперед.

7. Не жить прошлым

Цепляетесь за былые обиды и горькие поражения, человек теряет возможность все переиграть. Его внутренняя энергия рассеивается в страхах прошлого и тем самым лишает его будущего. Умные люди не позволяют себе такой роскоши, они слишком дорожат временем и ресурсами, чтобы спускать их на сожаление и самоедство. Двигайтесь дальше. Упали? Вставайте снова. Опыт сделает свое дело. А вы окажетесь в дамках, если поверите в свой успех и сделаете правильные выводы.

8. Не копить негатива

Слезы должны быть выплаканы, гнев высказан, обиды озвучены. Глупо подавлять в себе негативные переживания, их нужно решать и больше к ним не возвращаться. Умные люди не станут копить стресс годами, подрывая собственное здоровье и отношения. Они расставляют все точки сразу, дают себе время на слабости, а после собираются в кучку. Потому что жить в постоянном напряжении, копить в себе «эмоциональный шлак» – себя не уважать. Умные сами выбирают свои эмоции, они не убегают от боли, но смотрят ей в лицо.

Любите себя и не разменивайтесь на мелких людей!

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

10 общих черт всех успешных людей