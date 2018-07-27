3 вида эмоционального багажа, которые вам не нужно брать в свою жизнь

Эмоциональный багаж – это то, что лучше оставить позади, поскольку не весь он полезен, чтобы таскать его с собой всю жизнь. Ваш прошлый опыт изменил вас и превратил в человека, которым вы являетесь сегодня. Он научил вас чему-то: дал вам понимание себя или тех обстоятельств и эмоций по отношению к людям в вашем вчерашнем дне. Однако, изучив этот урок, вы можете выбросить тяжелый эмоциональный багаж и двигаться дальше. Вы должны взять с собой из опыта только положительные вещи, поскольку они сделают ваше будущее светлее и ярче. Что же вам больше не нужно носить с собой?





1. Ваша семья – это не вы

Большая часть того, что происходит в наши ранние годы, формирует нас, и огромную роль в этом играет наша семья. Это здорово, если у вас было счастливое детство, воспоминания о котором наполняют радостью и счастьем. К сожалению, так бывает не у всех. Если вы родом из семьи с глубокими эмоциональными проблемами, вы их рискуете полностью скопировать и перенять.

Если ваши родители всегда подавляли вас, у вас может быть низкая самооценка и ощущение, что каждый комментарий в ваш адрес, – это желание вас контролировать. В таком случае вам необходимо признать факт: что бы ваша семья не говорила вам и о вас, это не абсолютная истина. Принятие этого поможет вам избавится от вечной оборонительной или виноватой позиции.

Возможно, ваши родители некрасиво расстались, и это заставляет вас чувствовать недоверие к своим партнерам, даже если они ещё не сделали ничего предосудительного. Это признак того, что настало время взглянуть на свой багаж, проанализировать его, а потом выкинуть.

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2. Ваш новый партнер – это не ваш бывший

Отношения приносят много эмоций, особенно когда они заканчиваются не очень хорошо. Действия экс-партнера (и ваши ощущения в связи с ними) могут влиять на ваши будущие отношения даже спустя годы. Если ваш бывший обманывал вас, вы будете подсознательно подозревать в нечестности и всех последующих партнеров, причем безосновательно. Такие эмоции ведут лишь к нездоровым отношениям, тогда как отношения полноценные должны строиться на доверии и уверенности, а не на паранойе и проверках. Конечно, когда вы учитесь доверять снова, вы можете попросить вашего нового партнера быть терпеливым. Будьте честны и признайтесь в своих эмоциональных проблемах.

Если вы столкнулись с токсичным человеком в прошлом, вы постоянно будете опасаться повторения аналогичного сценария. Требуется много работы над собой, чтобы залечить раны, хотя и после лечения нередко остаются шрамы.

Вам не нужно продолжать носить этот болезненный, эмоциональный багаж. Если кто-то плохо относился к вам, это только их вина и ответственность. Теперь у вас есть право на новые отношения, право на счастье и право ощущать, что вас любят, ценят и уважают.

3. Вы сейчас – это не вы в прошлом

Возможно, это труднее всего осознать. Если вы сделали что-то в своем прошлом, чем вы не гордитесь, вам придется в конце концов принять это. Мы не можем изменить прошлое. Однако мы можем извлечь из него уроки и понимать, что в будущем мы не станем повторять те же ошибки.

Чувство вины – это контрпродуктивное чувство. Жгучий стыд за ваши прошлые поступки означает, что вы рискуете снова оступиться, поскольку в вас сидит страх. Отпустите вину. Вы уже не тот человек, которым вы были тогда. Вы выросли, вы научились чему-то новому, и вы стали лучше.

Не позволяйте вашим эмоциям брать над вами верх. Да, у вас могут быть не самые приятные и позитивные воспоминания о некоторых моментах в прошлом. Тем не менее… вам не нужно постоянно тащить с собой весь этот багаж. Распакуйте его, изучите его содержимое и сделайте выводы. А теперь запакуйте его и выбросьте. Или просто оставьте позади себя, чтобы вы могли перейти к более счастливому и светлому будущему. Помните, что позитивное мышление и позитивное отношение к жизни могут помочь вам избавиться от многих «предметов» эмоционального багажа. И когда вы сбросите весь этот балласт, вы ощутите непередаваемую легкость и свободу.

Текст: Flytothesky.ru

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