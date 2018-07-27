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Знаки зодиака: что вам несёт август

28.07.2018 10:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Совсем скоро наступит последний летний месяц, и у вас еще есть шанс полностью насладиться теплым сезоном или возможным отпуском. А что август несёт для разных зодиакальных знаков? К чему им следует быть готовыми?

Знаки зодиака: что вам несёт август

1. Овен

В августе одиночки получат возможность встретить кого-то нового и особенного. В этом месяце вы будете ощущать себя игриво и чувственно, а также излучать позитивные вибрации. Если вы находитесь сейчас в отношениях, то в августе ваше общение станет легким для вас обоих, а ваша взаимосвязь только усилится. Любовь витает в воздухе, Овны!

2. Телец

Август принесет вам внутренний покой, которого вам так не хватало в последнее время. У вас наконец появится четкое представление того, что вы действительно любите, цените, и что приносит вам наибольшее счастье. В последнее время вы играли определенную роль, чтобы поддерживать свой имидж, и очень от этого устали. Пора стать счастливыми, Тельцы!

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3. Близнецы

В августе вы сделаете все возможное, чтобы избавиться от негативной энергии и нездоровых отношений в своей жизни. Пришло время отпустить все ненужное, и вы это прекрасно понимаете. Близнецы, пришло время избавиться от старого и впустить что-то новое!

4. Рак

В течение последних месяцев вы были на пути самопознания. А сейчас самое время показать остальному миру свои скрытые таланты. Август окажется для вас чрезвычайно эмоциональным месяцем. В одно мгновение вы будете счастливы, а в следующее – впадете в уныние. Это будет похоже на поездку на американских горках, но в самом конце месяца ваши эмоции придут в норму.

5. Лев

Львы, август – это ваш месяц! Вы будете чувствовать себя и выглядеть очень хорошо. Не бойтесь демонстрировать это! Ждите много радости и веселья, мимолетных, но очень приятных встреч. Ваша чувственная энергия будет находиться на рекордно высоком уровне. Ловите момент.

6. Дева

Дева, вы перфекционист практически во всех аспектах жизни. Будьте готовы к тому, что в этом месяце вы можете столкнуться с трудностями. Пришло время посмотреть на вещи с другой точки зрения. Когда дела идут не так, как вы планировали, вы можете либо остановиться, либо вернуться и повторить попытку.

7. Весы

В этом месяце ваши отношения, будь то с любимым, близким другом или членом семьи, будут становиться все глубже. Вы почувствуете связь с этим человеком на новом уровне. Это будет очень важно для вас, и скоро вы поймете, почему так происходит. Продолжайте поддерживать эту связь, потому что это то, о чем вы раньше даже и не могли мечтать.

8. Скорпион

Скорпионы, вы будете использовать август как время для исцеления и восстановления. Вам не помешает избавиться от лишних вещей и просто побаловать себя. Август будет наполнен релаксацией и переосмыслением многих аспектов жизни. И в конце месяца вы почувствуете себя новым человеком.

9. Стрелец

Стрельцы, в августе вы будете очень настойчивы и даже несколько агрессивны. В течение этого времени вы ощутите необыкновенную мотивацию, а ваша уверенность будет находиться на высоком уровне. Месяц август обещает стать невероятным для вас!

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10. Козерог

Козероги, отношения в вашей жизни могут вызвать у вас серьезную головную боль. Август проверит вашу внутреннюю силу и покажет вашу восприимчивость. У вас появится внезапное желание найти плечо, на которое можно опереться. На самом деле, это признак огромной силы – не каждый отважится попросить о помощи тогда, когда это необходимо.

11. Водолей

Для вас, Водолеи, август будет наполнен романтикой и страстью. Вы будете полностью поглощены отношениями. Этот месяц – время для того, чтобы немного отдохнуть и подумать о себе. Иногда вам сложно сбалансировать свой график, ведь вы слишком усердно работаете. Расслабьтесь и выдохните.

12. Рыбы

В августе Рыбы будут чувствовать себя спокойно. Ваше здоровье в отличной форме, а эмоциональное состояние синхронизируется с физическим состоянием. Однако в конце месяца возможны какие-то неприятности, поэтому будьте начеку, но надейтесь на лучшее. Помните, что ничего ужасного с вами не произойдет, а все жизненные ситуации только вам во благо.Знаки зодиака: что вам несёт август

Текст: Flytothesky.ru

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