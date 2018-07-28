Как каждому знаку зодиака удается оставаться позитивным

Существуют самые разнообразные способы и практики настраивать себя на позитивный лад: кто-то пытается сосредоточиться на чем-то возвышенном, другие стараются визуализировать хорошее настроение, вспоминая счастливые моменты. Каждый знак зодиака привык делать что-то свое, чтобы подбодрить себя и не пасть духом.





1. Овен

Овны от рождения оптимистичны и предпочитают жить счастливо, поэтому сознательно стараются заменить негативные моменты жизни и привычки более позитивными. Если люди этого знака почувствуют, что слишком много времени проводят за экраном телевизора, то будут это компенсировать, отправившись в поход или поездку.

2. Телец

Лучшее, что могут сделать Тельцы, чтобы оставаться в позитивном настроении, – это ограничить количество часов, которые они проводят, сидя в Интернете, изучая новости и читая посты в социальных сетях. Когда Телец впитывает слишком много негатива, он становится раздраженным, тревожным и унылым, а это ему совсем не нравится.

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3. Близнецы

Близнецы сосредоточены на самых лучших аспектах жизни. Они будут делать все возможное, чтобы добиться каких-то позитивных перемен, например, занимаясь волонтерской работой или жертвуя свои средства на хорошие дела. Близнецы постоянно и во всем ищут крошечные радости и пытаются реалистично относиться к миру, не теряя при этом чувства прекрасного.

4. Рак

Раки остаются позитивными, заботясь о себе и о людях, которых они любят. Они стараются не перегружать себя и не перерабатывать. Им абсолютно необходимо каждый день заниматься физическими упражнениями, чтобы очищать свой разум и чувствовать себя лучше. Кроме того, Ракам важно правильно питаться и почаще улыбаться.

5. Лев

Львы стараются окружать себя позитивными друзьями, которые проявляют в них лучшие качества и могут поднять их на более высокий уровень. У Львов нет времени на людей, желающих их эмоционально сломать, и они сразу же выпроваживают токсичных товарищей из своей жизни.

6. Дева

Девы остаются позитивными в том случае, когда могут творить. Именно так: они взбадривают себя творческими проектами или преподаванием. Когда Девы заняты написанием картины или игрой на музыкальном инструменты, это приносит им невероятное чувство покоя и удовлетворения.

7. Весы

Если Весы чувствуют себя уныло, самое лучшее для них – это поговорить с другом или наставником, который их вдохновляет. Весы, как правило, предпочитают посмотреть на вещи с чужой точки зрения, и тогда такой свежий взгляд глазами позитивного человека может полностью изменить ситуацию вокруг них.

8. Скорпион

Скорпионы порой углубляются в себя и некоторое время пессимистично размышляют о трагедиях, происходящих в мире. Они знают, что лучшее, что они могут сделать при плохом настроении, – это начать почаще смеяться. Как? Например, посмотреть забавные видеоролики на YouTube или почитать смешные истории.

9. Стрелец

Лучший способ оставаться позитивными для Стрельцов – это выехать на природу: ощутить лучи солнца, услышать пение птиц или просто насладиться тишиной. Поскольку Стрельцы любят путешествовать, то даже процесс планирования будущей поездки может привести их в восторг.

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10. Козерог

Козероги очень практичны, и они высоко ценят хорошие вещи в своей жизни. Если Козерогу нужен глоток положительной энергии, он составит список за все, что он благодарен. В этом списке будут такие вещи, как работа, семья, крыша над головой и возможность хорошо питаться. Процесс перечисления плюсов поможет Козерогу избавиться от дурных мыслей.

11. Водолей

Чтобы оставаться позитивным, Водолей отключается от мира и любит побыть некоторое время в одиночестве. Это означает отсутствие социальных сетей, телефона и прочих гаджетов. Водолеи могут медитировать или просто «очищать» свой разум, так как все люди этого знака порой склонны к избыточным размышлениям.

12. Рыбы

Рыбы остаются позитивными с помощью творчества. Они могут рисовать, писать песни или заниматься лепкой из глины. Как только Рыбы ловят себя на каком-то негативном ощущении, они стараются переключиться на позитив и заняться чем-то приятным. Если они переживают трудное время, когда трудно найти хоть какие-то проблески радости, Рыбы вспомнят, что даже с таким большим количеством негатива в мире рядом с ними по-прежнему много красоты, доброты и любви.

Текст: Flytothesky.ru

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