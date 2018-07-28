5 фраз, которые помогут обезоружить нарцисса

Если вы имеете дело с нарциссом, скорее всего, вы чувствовали себя загнанным в угол очень много раз. Вы постоянно подбирали слова, чувствовали себя неадекватным и, вероятно, полностью выдавленным, как лимон. Хорошие новости: вы можете на это повлиять и всё изменить.





Кто такой нарцисс? Это чрезвычайно эгоистичный человек, который все время нуждается в подтверждении собственного величия. Он чувствует, что имеет право лишь на все хорошее. Он никак не воспринимает критику в свой адрес и должен быть окружен теми людьми, которые будут тешить его эго. Но, на первый взгляд, они кажутся неплохими людьми. Вы даже можете подумать, что наконец познакомились с человеком своей мечты, но до тех пор, пока он не найдет у вас слабое место и не начнет постоянно твердить: «Я – самый важный человек во вселенной, и я тебя осчастливлю своим присутствием в твоей жизни».

Нарциссы хотят отношений и часто нуждаются в том, чтобы кто-то мог заботиться об их потребностях. Они любят все контролировать, а также сознательно или подсознательно ищут того, кто мог бы им подчиняться. Зачем? Потому что такими людьми легче манипулировать.

Независимо от того, находитесь ли вы в отношениях с нарциссом или имеете такого члена семьи или друга, возьмите на заметку следующие фразы, которые помогут разоружить нарцисса.

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1. «Нет». Это первое, что вы можете сказать, чтобы обезоружить нарцисса. Все просто. Конечно, для многих из нас это будет сложно, но вы имеете полное право сказать кому-либо «нет» без объяснения причин.

2. «Мне жаль, что ты так думал». Помните, что их чувства принадлежат им, а не вам. Если нарциссы злятся, потому что думали, что вы должны были заплатить за обед, а вы этого не планировали, просто скажите: «Мне жаль, что ты так думал». Вот и все. Просто озвучьте это, и продолжайте двигаться дальше.

3. «Я не хочу говорить об этом прямо сейчас». Если вы попытаетесь поговорить с нарциссом, а ему это не понравится, он заведет свою тему и увильнёт от вашей. Он не захочет вести разговор на вашу тему, если то, что вас беспокоит, может навредить его эго. Он не желает, чтобы внимание было сосредоточено на его поведении. Поэтому, если он попытается все перекрутить, скажите: «Я не хочу говорить об этом прямо сейчас, есть другие вещи, которые меня беспокоят, и я хочу обсудить именно их».

4. «Я сильный, уверенный и настойчивый». Нарцисс, вероятно, не захочет слышать, что вы считаете себя сильным человеком. Он, скорее всего, попытается удержать вас от таких мыслей, поэтому важно продолжать работать над воплощением этих черт характера. Если нарцисс пытается оспорить ваши ощущения или изменить вашу реальность, постарайтесь не реагировать на его действия. Оставайтесь начеку и помните, что вы сильны, уверены в себе и настойчивы. Повторяйте это для себя или спокойно говорите об этом нарциссу. И, если за ним последует негативная реакция, просто игнорируйте её.

5. «Я не принимаю твои искаженные мысли обо мне». Нарцисс внушать вам разного рода мысли и чувства о том, как вы слабы, слишком эмоциональны, чрезмерно чувствительны и т.д. Однако вам не нужно принимать его слова всерьез. У него могут быть свои ошибочные взгляды или хитрая тактика и манипулятивные уловки. Ваше дело – абстрагироваться от этого и подчеркнуть, что вы такое не приемлете.

Текст: Flytothesky.ru

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