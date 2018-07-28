Чего хочет умная, сильная и привлекательная девушка

Каждый человек имеет свои предпочтения, когда выбирает спутника жизни. Но если вы парень, который хотел бы иметь возможность называть сильную, умную и привлекательную девушку своей парой, вы должны знать о следующем.





1. Такая девушка хочет, чтобы вы знали, когда необходимо сделать шаг навстречу, а когда отступить. Просто потому, что она кажется той, которая могла бы сделать все сама, не значит, что она этого хочет. Каждая сильная женщина таит в себе желание быть окруженной защитой и заботой. Позвольте ей быть лидером, если она действительно этого хочет, а если нет – станьте им сами.

2. Будьте конкретны. Даже намек на неопределенность – это сразу «нет». Скорее всего, у такой сильной, умной и привлекательной женщины просто нет времени на игры. У нее есть другие дела. Она хочет быть уверенной в том, что происходит. Если вы собираетесь спросить ее о чем-либо, будьте конкретны. Фраза по типу «может быть, мы сможем пойти в кино когда-нибудь?» только ее оттолкнет. Скажите ей точно «я хотел бы пригласить тебя на ужин и в кино. В какой день это будет лучше всего сделать?»

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3. Будьте уверены в себе, но не высокомерны. Ей будет приятно, если вы похвалите ее за ее достижения, но она также захочет услышать, чем гордитесь вы. Преуменьшение своих способностей, как и их преувеличение также послужат поводом для отказа.

4. Не подавайте виду, что вы испугались. Даже если она ведет себя слишком напористо по отношению к другим, не ее вина, если кто-то этого побоится. Она определенно не считает себя такой грозной и устрашающей. Она просто уверенно и гордо себя ведёт. Вы должны восхищаться такой женщиной, а не бояться ее.

5. Существуют вещи, которые она не может делать. Независимо от того, насколько она сильна, вы должны знать, что всегда есть вещи, которые она сделать не сможет. Она же не Суперженщина из комиксов. Дайте ей почувствовать себя слабой. Если она будет чувствовать себя в безопасности рядом с вами, то сможет показать вам свои слабости.

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6. Гордитесь ею. Если она согласится провести время с вами, значит вы ей определенно понравились. Поэтому осмельтесь познакомить такую девушку с друзьям и со своей семьей. Каждому нравится чувствовать себя важным и значимым.

7. Меньше слов, больше дела. Вы слышали, что действия говорят больше, чем слова? Конечно, всем нравится слышать хорошие слова о себе. Убедитесь, что они искренни. А затем переходите к действиям.

8. Помните, что прежде всего, она – обычный человек. Как и все остальные, она – человек, который хочет, чтобы его любили. Она жаждет построить счастливые отношения с прекрасным партнёром. Не играйте с ее чувствами, если у вас нет серьезных намерений, ведь она выбрала вас по воле своего сердца.

Умные, сильные и привлекательные девушки и женщины встречаются очень редко. Если вам посчастливилось встречаться с одной из них, вы должны ценить эти отношения.

Текст: Flytothesky.ru

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