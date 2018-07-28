|
20 лучших фотографий недели
29.07.2018 17:49 — Калейдоскоп | Flytothesky
Представьте, что объектив — это большой глаз, который может видеть в несколько раз лучше, чем обычный человеческий глаз. Он глубже проникает в реальность, острее реагирует на изменения действительности, но все равно сильно отличается от нашего зрения. Чем? Глаза человека смотрят на мир, ориентируясь на подсознание, воображение и интуицию. Объектив лишь помогает запечатлеть момент, который увидел глаз человека. Предлагаем вам своими глазами рассмотреть 20 лучших фото недели.
1. Город света. Фотограф
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)