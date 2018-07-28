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20 лучших фотографий недели

29.07.2018 17:49 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Представьте, что объектив — это большой глаз, который может видеть в несколько раз лучше, чем обычный человеческий глаз. Он глубже проникает в реальность, острее реагирует на изменения действительности, но все равно сильно отличается от нашего зрения. Чем? Глаза человека смотрят на мир, ориентируясь на подсознание, воображение и интуицию. Объектив лишь помогает запечатлеть момент, который увидел глаз человека. Предлагаем вам своими глазами рассмотреть 20 лучших фото недели.

1. Город света. Фотограф Manjik photography

2. Синхронизация. Фотограф Hubert Reuther

3. Пейзаж на Западе Ирландии.. Фотограф Cédric

4. Теплое утро. Фотограф J. Bispo Aragão

5. Упавший лист. Фотограф Stefan Franziskus

6. Водопад. Фотограф Csilla Zelko

7. Закат на озере. Фотограф adelino rossi

8. Удар молнии. Фотограф 乱荡江湖

9. Дрейфующий ледник. Фотограф Rose Lee

10. Танец. Фотограф Dimitry Roulland

11. Среда обитания. Фотограф 瞬间永恒

12. Галерея Скьярра. Фотограф Georgi Gv

13. След уходящего дня. Фотограф palabra — Aykut Ekşiler

14. Живёт повсюду красота. Фотограф Antioco Abis

15. Путешествие. Фотограф Gary Coroyer

16. Красный зонтик в переулке. Фотограф Nicodemo Quaglia

17. Друзья. Фотограф Andreas Käser

18. В просвете. Фотограф Dana Mirtschin

19. Судоходство. Фотограф Ton lع Jeune

20. Австралия. Фотограф guyabroad

Текст: Flytothesky.ru20 лучших фотографий недели

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Представьте, что объектив — это большой глаз, который может видеть в несколько раз лучше, чем обычный человеческий глаз. Он глубже проникает в реальность, острее...
 
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