10 продуктов, которые устраняют изжогу

Большинство из нас в какой-то момент страдали от изжоги, и порой кажется, что от этого состояния просто невозможно избавиться. Изжога вряд ли продлится более нескольких часов, но когда она повторяется постоянно, это довольно дискомфортно. Если вы хотите опробовать естественные способы избавления от изжоги, вы можете начать с употребления правильных продуктов.





Бананы – один из самых популярных фруктов на планете, и он отлично справляется с изжогой. Разомните его мякоть, а затем либо съешьте её отдельно, либо намажьте на крекер или тост.

– один из самых популярных фруктов на планете, и он отлично справляется с изжогой. Разомните его мякоть, а затем либо съешьте её отдельно, либо намажьте на крекер или тост. Молоко – первое, к чему прибегают люди в моменты приступа изжоги. Поскольку молоко является щелочным продуктом, оно помогает противодействовать любой кислоте, которая может находиться в вашем желудке и пищеводе, создавая для вас проблемы. Вы также можете выбрать миндальное молоко, кокосовое или даже рисовое молоко.

– первое, к чему прибегают люди в моменты приступа изжоги. Поскольку молоко является щелочным продуктом, оно помогает противодействовать любой кислоте, которая может находиться в вашем желудке и пищеводе, создавая для вас проблемы. Вы также можете выбрать миндальное молоко, кокосовое или даже рисовое молоко. Зеленые овощи – ключом к ослаблению изжоги является употребление в пищу продуктов с низким содержанием кислоты. Причиной изжоги являются кислотные продукты, поэтому вы, вероятно, заметили, что она возникает после употребления цитрусовых, фруктовых соков или сладостей. Брокколи, капуста, морковь и спаржа – это не только отличные продукты, необходимые в вашем рационе, но вы ещё можете воспользоваться их щелочными свойствами, которые помогут сбалансировать кислоту в желудке.

– ключом к ослаблению изжоги является употребление в пищу продуктов с низким содержанием кислоты. Причиной изжоги являются кислотные продукты, поэтому вы, вероятно, заметили, что она возникает после употребления цитрусовых, фруктовых соков или сладостей. Брокколи, капуста, морковь и спаржа – это не только отличные продукты, необходимые в вашем рационе, но вы ещё можете воспользоваться их щелочными свойствами, которые помогут сбалансировать кислоту в желудке. Овес – просто приготовьте овсяную кашу на молоке и добавьте йогурт и фрукты. Поскольку молоко также является отличным способом избавиться от изжоги, то такая каша – это ваше спасение.

– просто приготовьте овсяную кашу на молоке и добавьте йогурт и фрукты. Поскольку молоко также является отличным способом избавиться от изжоги, то такая каша – это ваше спасение. Алоэ вера – среди многих изумительных свойств алоэ есть и избавление от изжоги. Выдавите несколько капель сока этого растения в свой коктейль, кашу или другие блюда.

– среди многих изумительных свойств алоэ есть и избавление от изжоги. Выдавите несколько капель сока этого растения в свой коктейль, кашу или другие блюда. Корень солодки (лакрица) – солодка отлично снимает симптомы изжоги. Тем не менее, потреблять нужно чистую солодку, а не ту, которую можно найти в кондитерских магазинах, поскольку в ней присутствует сахар. Палочки лакрицы сами по себе помогут избавиться от изжоги, но вы также можете обнаружить, что их жевание усиливает слюноотделение, а это, в свою очередь, тоже устраняет изжогу.

– солодка отлично снимает симптомы изжоги. Тем не менее, потреблять нужно чистую солодку, а не ту, которую можно найти в кондитерских магазинах, поскольку в ней присутствует сахар. Палочки лакрицы сами по себе помогут избавиться от изжоги, но вы также можете обнаружить, что их жевание усиливает слюноотделение, а это, в свою очередь, тоже устраняет изжогу. Пищевая сода – это определенно не самый вкусный вариант в этом списке, однако сода может быстро облегчить ваши страдания, буквально в течение нескольких минут. Попробуйте сначала небольшое количество и посмотрите, как ваш организм реагирует на нее. Причина, почему пищевая сода настолько эффективна для избавления от изжоги, заключается в том, что она быстро стабилизирует уровень рН в желудке, избавляя вас от кислоты, оставшейся от других продуктов, которые вы ели раньше.

– это определенно не самый вкусный вариант в этом списке, однако сода может быстро облегчить ваши страдания, буквально в течение нескольких минут. Попробуйте сначала небольшое количество и посмотрите, как ваш организм реагирует на нее. Причина, почему пищевая сода настолько эффективна для избавления от изжоги, заключается в том, что она быстро стабилизирует уровень рН в желудке, избавляя вас от кислоты, оставшейся от других продуктов, которые вы ели раньше. Имбирный чай – если вы поклонник травяных чаёв, вам будет приятно узнать, что такой напиток может быстро изгнать изжогу. В частности, очень эффективен имбирный чай. Вы можете сделать его самостоятельно, мелко нарезав небольшое количество имбиря в чашку, залив его кипящей водой и дав чаю настояться.

– если вы поклонник травяных чаёв, вам будет приятно узнать, что такой напиток может быстро изгнать изжогу. В частности, очень эффективен имбирный чай. Вы можете сделать его самостоятельно, мелко нарезав небольшое количество имбиря в чашку, залив его кипящей водой и дав чаю настояться. Жевательная резинка – причина, по которой жевательная резинка эффективна в избавлении от изжоги, заключается в том, что при жевании повышается слюноотделение, а «производство» щелочной слюны снижает действие кислоты в вашем желудке.

– причина, по которой жевательная резинка эффективна в избавлении от изжоги, заключается в том, что при жевании повышается слюноотделение, а «производство» щелочной слюны снижает действие кислоты в вашем желудке. Уксус – может показаться странным, что уксус поможет избавиться от изжоги, но иногда вы испытываете проблемы по причине недостаточности кислоты в желудке, а не потому, что её слишком много. Просто смешайте 1 ч. ложку слабого яблочного уксуса со стаканом чистой питьевой воды.

Текст: Flytothesky.ru

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