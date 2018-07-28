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Как сделать свой день дольше?

29.07.2018 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мы все знаем, сколько времени в сутках, однако наше чувство времени индивидуально, и оно способно меняться как на протяжении одного дня, так и всей жизни. Мы часто слышим жалобы пожилых людей, которые утверждают, что дни пролетают быстрее, нежели раньше. Ответ прост: жизнь немолодого человека зачастую монотонная и менее насыщенная, чем у молодежи.

Как сделать свой день дольше?

Если мы загрузим наш мозг свежими данными, тогда дополнительное время, затрачиваемое на их обработку, даст нам ощущение, что время замедлилось, и в результате день будет казаться значительно длиннее. Итак, вы можете продлить свой стандартный день следующим образом:

  • Обучение

Чтение, посещение курсов и мастер-классов, получение новых знаний, умений и навыков предоставят массу пищи для размышлений, и вы однозначно ощутите замедление времени.

  • Посещение новых мест и выход «из своей коробки»

Новая информация (люди, звуки, запахи, цвета) всегда активно обрабатывается мозгом при изменении окружающей среды. Вы можете изменить обстановку, просто отправившись поработать из кафе, а не из офиса, поужинав в совершенно новом для вас ресторане или изменив маршрут своей ежевечерней пробежки.

  • Новые знакомства

Общение с незнакомыми людьми требует значительной духовной стойкости и энергии, поскольку вам нужно понимать и «обрабатывать» их. Такое общение также является отличным методом обучения для вашего мозга. Кроме того, коммуникации с новыми людьми загружают вас множеством свежей информации.

  • Опробование чего-то нового

Новая деятельность, дающая яркие впечатления и ощущения, усиливает эмоции и делает мозг более сконцентрированным. Что это может быть? Например, спорт или хобби, абсолютно незнакомые для вас. Ваш мозг фокусируется на каждой детали и каждой мелочи, а время явно ощущается и тянется дольше.

  • Спонтанность

Спонтанность помогает вам встряхнуться и придать ощущениям остроту. Вы должны удивлять и «взрывать» свой разум молниеносными решениями и впечатлениями. Это не только заряжает вас энергией и драйвом, но и стимулирует мозговую деятельность.

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Зачем удлинять собственный день? – спросите вы.

Знаете ли вы, какой самый ценный ресурс в вашей жизни? Время. Качество и уровень жизни зависит от того, как вы его тратите, и как планируете свой день. Объем этого ресурса одинаковый для всех людей – 24 часа. Однако одни люди позволяют себе спать 12-14 часов, в то время как другим хватает и 4 часов отдыха ночью.

Но это не все – ваши действия должны распределяться правильно. Без этого ваш день не будет эффективным, даже при условии 15 рабочих часов. Итак, человек может сделать выбор в пользу одной из этих двух опций:

  • Не устанавливать никаких задач на день. Никакого планирования и графика. День проходит хаотично. Как правило, это те люди, у которых нет никаких амбиций или долгосрочных целей в жизни.
  • Устанавливать огромное количество задач. Это люди, у которых есть цели и амбиции. Обычно они сосредотачиваются на своих мечтах и желаниях.

Если вы принадлежите ко второй категории, откройте свой календарь или телефон и просмотрите количество вещей, которые вы запланировали на сегодня или завтра. Оно может включать более 10 задач. И это тоже проблема. Это опасно, потому что слишком много работы, которую вы реально не в состоянии выполнить, может привести вас к плохим результатам. Если вы сознательно заставляете себя делать огромное количество задач в день, можно на 95% гарантировать, что вам не удастся сделать все из них.

Делегируйте задания или переносите их на следующий день. Их невыполнение и осознание непродуктивности расстраивает вас, вгоняет в уныние и делает ваш день коротким. Вы не удовлетворены своим прогрессом и результатами. Отправляйтесь спать. И, может быть, вы проснетесь рассерженными, зная, что вчера вам что-то не удалось, но на самом деле все в порядке! Вы просто установили себе слишком много задач. Следовательно, найдите свой баланс, чтобы сделать ваш день дольше, насыщеннее и эффективнее. Удачи вам!Как сделать свой день дольше?

Текст: Flytothesky.ru

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Теги: знакомства
 
 
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Мы все знаем, сколько времени в сутках, однако наше чувство времени индивидуально, и оно способно меняться как на протяжении одного дня, так и всей жизни. Мы часто...
 
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