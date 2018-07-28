Как изменится ваша жизнь, если вы избавитесь от негативной энергии в доме

Один из самых эффективных способов изменить вашу жизнь к лучшему – это избавиться от негативной энергии. Вы подумаете, что это не серьезно, но в действительности то место, где вы проводите больше всего времени, то есть ваш дом, может сильно повлиять на ваше настроение. Многие недооценивают силу негативной энергии и поэтому чувствуют себя застрявшими и зашедшими в тупик в своей жизни. Возможно, стоит начать с того, чтобы попробовать очистить энергию вашего дома. Как только вы это сделаете, вы обнаружите, что будете чувствовать себя более уверенно, и у вас появится мотивация.





Этот список советов поможет вам предпринять основные шаги по очищению энергии дома, чтобы внести заметные изменения в вашу жизнь.

1. Тщательно убирайте в доме. Первый шаг, который вы должны сделать, чтобы избавиться от отрицательной энергии – это навести порядок. Смените постельное белье, почистите пыльные ковры, разложите вещи на свои места. Многие люди говорят, что они испытывают мгновенное облегчение от ощущения чистоты.

2. Переставьте мебель. Сделав уборку, убедитесь, что расположение мебели для вас вполне комфортно. Если это не так, это не означает, что вы должны немедленно всё выбросить. В качестве альтернативы вы можете переставить какие-то предметы, чтобы получить больше свободного места. Например, большая часть отрицательной энергии исходит от того, что вы слушаете и смотрите все те ужасные события, которые показывают по новостям. Сделайте основный акцент интерьера на красивой картине вместо телевизора. Это позволит вам не отвлекаться на него всякий раз, когда вы будете входить в комнату.

3. Зажгите благовония, чтобы почувствовать аромат обновленного дня. Изменение запаха играет огромную роль в уменьшении негативной энергии. Благовония – отличный способ полностью изменить динамику жизненного пространства. Также они пригодятся и при медитации. Очищая воздух, которым вы дышите, вы приносите спокойствие в свое пространство. Это без сомнения повлияет на ваши мысли и на ваше видение многих вещей.

Читайте также: Какая энергия в вас преобладает: мужская или женская?

4. Избавляйтесь от вредных привычек. Чтобы очистить отрицательную энергию, изучите более внимательно то, что вы делаете в доме. Помните, чтобы в жилище дышалось и жилось спокойно и легко, вам необходимо начать с «очистки» себя.

5. Добавьте больше живых растений в интерьер. Ряд комнатных растений приносит положительную энергию и гармонию в дом, потому смело расставляйте их по комнатам. Но будьте осторожны, потому что некоторые растения могут, напротив, обладать негативной энергией и только усугубят ситуацию.

Знайте, что избавиться от негативной энергии можно! Это часто кажется сложной задачей, требующей большого количества времени и усилий, однако, если вы попробуете, то будете удивлены результатом. Отрицательная энергия может подавить вас и заставить чувствовать так, будто бы вы ничего не можете сделать, чтобы это исправить. Начните сами управлять потоками энергии для того, чтобы контролировать свою жизнь и свой потенциал.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

Признаки того, что в вашем доме скопилась плохая энергия