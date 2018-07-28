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Китайский бизнес рассматривает Беларусь как самую удобную площадку для продвижения своей деятельности в Европе

29.07.2018 21:15 — Калейдоскоп | БT  
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Куда проще и эффективнее это делать, заручившись поддержкой стратегических партнеров. Таких мировых тяжеловесов, как, например, Россия и Китай. В одной только компании CITIC GROUP (о ней мы говорили чуть раньше) трудится столько людей, сколько живет у нас, например, в Пинске или Борисове. Из года в год приток китайских вложений в Беларусь только увеличивается, причем что важно - растут и прямые инвестиции.
 
 
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