В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Китайский бизнес рассматривает Беларусь как самую удобную площадку для продвижения своей деятельности в Европе Красной нитью через все дела и решения проходит идея строительства государства для народа. Об этом Президент напомнил весной в Послании к народу и парламенту. На...

Куда проще и эффективнее это делать, заручившись поддержкой стратегических партнеров. Таких мировых тяжеловесов, как, например, Россия и Китай. В одной только компании CITIC GROUP (о ней мы говорили чуть раньше) трудится столько людей, сколько живет у нас, например, в Пинске или Борисове. Из года в год приток китайских вложений в Беларусь только увеличивается, причем что важно - растут и прямые инвестиции.