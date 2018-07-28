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Оптимизация института госслужбы стала поводом для совещания у Главы государства
29.07.2018 21:12 — Калейдоскоп | БT
В свое время практически с нуля в Беларуси пришлось создавать систему работы с кадрами. По крупицам подбирали профессионалов на ключевые позиции всех уровней. Время не стоит на месте - реалии волей-неволей заставляют предъявлять самые высокие требования к госаппарату - не расслабишься!
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Осуществление задуманного, а поручения Президента всегда влияют на конкретные сферы нашей жизни, зависит от многих факторов и людей. От нас с вами тоже. Но в первую...
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