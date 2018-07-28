В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава МАРТ Владимир Колтович о новых возможностях для бизнеса в регионах и указе 345 Новые возможности для бизнеса в регионах открыл 345-й Указ "О развитии торговли, общепита и бытового обслуживания". Документ работает уже более полугода, и самое...

Цифры говорят, что да. С начала года появилось почти 700 новых субъектов хозяйствования. Причем 500 из них - это индивидуальные предприниматели. Накануне дня работников торговли, который отмечается сегодня, мы проехали с главой МАРТ Владимиром Колтовичем по Гродненской области. Здесь наибольшее количество открывшихся магазинов по новому указу. И спросили у бизнеса, что еще нужно изменить в правовом поле, чтобы предприниматель пришел на село.