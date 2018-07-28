В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Детское "Евровидение" в Минске станет рекордным за всю историю конкурса 30-дневный безвиз в Беларуси станет приятным бонусом и для участников детского "Евровидения" - делегациям и гостям форума не придется делать визу. Между тем, детское...

По правилам, в песенном телеконкурсе могут соревноваться лишь 18 претендентов, но в этом году было принято решение сделать исключение для Израиля, как страны - победительницы взрослого "Евровидения-2018". Таким образом, в ноябре к нам приедут творческие группы из Албании, Армении, Австралии, Азербайджана, Македонии, Грузии, Ирландии, Израиля, Италии, Мальты, Польши, Португалии, России, Сербии и Нидерландов. Плюс - в этом году на детском "Евровидении" дебютируют Уэльс и Казахстан, а вот Франция возвращается после перерыва.