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Детское "Евровидение" в Минске станет рекордным за всю историю конкурса

29.07.2018 21:21 — Калейдоскоп | БT  
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По правилам, в песенном телеконкурсе могут соревноваться лишь 18 претендентов, но в этом году было принято решение сделать исключение для Израиля, как страны - победительницы взрослого "Евровидения-2018". Таким образом, в ноябре к нам приедут творческие группы из Албании, Армении, Австралии, Азербайджана, Македонии, Грузии, Ирландии, Израиля, Италии, Мальты, Польши, Португалии, России, Сербии и Нидерландов. Плюс - в этом году на детском "Евровидении" дебютируют Уэльс и Казахстан, а вот Франция возвращается после перерыва.
 
 
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