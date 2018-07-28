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Белорусы взяли серебро чемпионата мира по вертолетному спорту
29.07.2018 21:40 — Калейдоскоп | БT
Пилоты из Беларуси, России, Украины, Австрии, Германии, Китая, Польши боролись за победу в воздухе. И победил сильнейший.
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