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Белорусские спасатели принимают участие в ликвидации лесных пожаров в Латвии
29.07.2018 21:38 — Калейдоскоп | БT
Белорусские спасатели уже несколько дней совместно с экипажами Вооруженных сил Латвии и Литвы участвуют в ликвидации лесных пожаров. Сейчас в регионе сильная жара. Температура воздуха в регионе поднимается до 34 градусов по Цельсию. В воскресенье метеорологи объявили оранжевый уровень опасности.
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