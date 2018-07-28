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Белорусские спасатели принимают участие в ликвидации лесных пожаров в Латвии

29.07.2018 21:38 — Калейдоскоп | БT  
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Белорусские спасатели уже несколько дней совместно с экипажами Вооруженных сил Латвии и Литвы участвуют в ликвидации лесных пожаров. Сейчас в регионе сильная жара. Температура воздуха в регионе поднимается до 34 градусов по Цельсию. В воскресенье метеорологи объявили оранжевый уровень опасности.
 
 
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