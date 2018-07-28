В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пожары в Греции стерли с лица земли десятки жилых районов К новостям, которые ни дня на этой неделе не сходили с мировых информационных лент. Вот так сейчас выглядит греческая Аттика с высоты птичьего полета. 85 погибших и...

Поисковая операция осложнена тем, что в регионе было много самовольных построек. Урон от стихии колоссальный. 700 тысяч греков лишились домов, уничтожены крупные сельскохозяйственные предприятия, виноградники. Серьезный ущерб пожары нанесли и туристической отрасли. В полиции считают: причиной трагедии стали поджоги. К такому выводу правоохранители пришли из-за того, что многочисленные очаги возгорания появились вокруг Афин в очень короткий промежуток времени.