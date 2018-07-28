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Пожары в Греции стерли с лица земли десятки жилых районов

29.07.2018 21:36 — Калейдоскоп | БT  
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Поисковая операция осложнена тем, что в регионе было много самовольных построек. Урон от стихии колоссальный. 700 тысяч греков лишились домов, уничтожены крупные сельскохозяйственные предприятия, виноградники. Серьезный ущерб пожары нанесли и туристической отрасли. В полиции считают: причиной трагедии стали поджоги. К такому выводу правоохранители пришли из-за того, что многочисленные очаги возгорания появились вокруг Афин в очень короткий промежуток времени.
 
 
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