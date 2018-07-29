3 парадокса, которые сломают вам мозг

Парадокс – это противоречивая ситуация, которая не имеет никакого логического объяснения. Настоящий кошмар математика, верно? Тем не менее, парадоксы служат отличным «тренажером» для философов, годами размышляющих о смысле собственного существования. Сейчас же существуют даже целые блоги, посвященные разгадыванию парадоксов, но, как вы уже могли догадаться, если бы все было так просто, то великие мыслители не тратили бы годы на поиски ответа. Сегодня мы предлагаем вам поломать голову над тройкой самых популярных парадоксов, о которых вы, вероятно, уже где-то слышали.

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