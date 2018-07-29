ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

3 парадокса, которые сломают вам мозг

30.07.2018 14:12 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Парадокс – это противоречивая ситуация, которая не имеет никакого логического объяснения. Настоящий кошмар математика, верно? Тем не менее, парадоксы служат отличным «тренажером» для философов, годами размышляющих о смысле собственного существования. Сейчас же существуют даже целые блоги, посвященные разгадыванию парадоксов, но, как вы уже могли догадаться, если бы все было так просто, то великие мыслители не тратили бы годы на поиски ответа. Сегодня мы предлагаем вам поломать голову над тройкой самых популярных парадоксов, о которых вы, вероятно, уже где-то слышали.3 парадокса, которые сломают вам мозг

 

Читайте также:
8 парадоксальных эффектов, которые оказывают влияние на психику

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парадокс – это противоречивая ситуация, которая не имеет никакого логического объяснения. Настоящий кошмар математика, верно? Тем не менее, парадоксы служат...
 
Новости дня
Новости
 
Как перестать испытывать ревность и неуверенность в ваших отношениях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика