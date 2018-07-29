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Как перестать испытывать ревность и неуверенность в ваших отношениях

30.07.2018 13:22 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Страх потери партнера заставляет человека тревожиться и быть всегда настороже. Это те чувства, которые вы испытываете тогда, когда вкладываете все свои усилия и эмоции в конкретного человека. Кроме того, время от времени вы испытываете сомнения. И вот когда неуверенность в себе и ревность становятся хроническими, они начинают угрожать отношениям, которые вы, напротив, пытаетесь всеми силами сберечь. Если вы не особо уверены в себе и ревнивы, то ваши постоянные подозрения и проверки могут только оттолкнуть партнера. Как избавиться от этой поведенческой модели, вернуть себе самоконтроль и сделать свои отношения здоровыми и счастливыми?

Как перестать испытывать ревность и неуверенность в ваших отношениях

1. Найдите ценность в себе

Чтобы устранить чувство неуверенности, перестаньте сосредотачиваться на том, чего, по вашему мнению, вам не хватает. Правда в том, что мы наши худшие критики. Мы склонны преувеличивать свои недостатки и недооценивать себя. Мы хвалим других, но не умеем хвалить самих себя. В здоровых отношениях каждый партнер реализует себя по-своему, и эти различия дополняют друг друга. Поэтому напомните себе о своих лучших характеристиках. Это те качества, которые, скорее всего, и привлекли к вам вашего избранника. Вместо того, чтобы концентрироваться на своих минусах, подумайте о своих плюсах, и это сделает вас более уверенными в себе.

2. Оставайтесь независимыми

Конечно, вы можете думать, что ваша жизнь станет пустой без вашего партнера, но это не значит, что вы должны чрезмерно зависеть от него. Причина, по которой он полюбил вас, в первую очередь состоит в том, что вы были уникальны, довольны собой и независимы. Может быть, вам сложно поддерживать уровень независимости, который у вас был до отношений, но вам стоит попробовать. Отличный способ сохранить свою независимость – это иметь свои интересы и стремиться к самосовершенствованию.

3. Верьте в вашу взаимную любовь

Вам кажется, что ваш партнер вчера флиртовал с кем-то в ресторане. Возможно, так и было, но, возможно, и нет. Однако имейте в виду, что у вас двоих есть общая история. Каждый человек иногда флиртует, причем порой даже не осознавая этого. Не исключено, что ваш партнер был просто общителен и дружелюбен, но вы неверно истолковали его поведение. В большинстве случаев вещи, которых вы больше всего боитесь, никогда не случаются. Если у вас нет доказательств, не делайте из мухи слона. Вы можете в результате уничтожить свои отношения из-за иррационального страха.

4. Выясните, почему вы ревнуете

Большинство людей испытывают ревность и неуверенность в отношениях из-за того, что они пережили со своими предыдущими партнерами. Вы долгое время пытались прийти в себя после последнего разрыва? Вы проектируете прошлые негативные чувства на нынешние отношения? Вы испытали травму в детстве, которая влияет на вас сейчас? Проверьте себя на наличие психологических проблем. Разобравшись в себе, вы поймёте, когда вы действительно должны в чем-то сомневаться и когда неправильно воспринимаете ситуацию.

5. Никогда не играйте в игры

Чаще всего ревнивые люди хотят почувствовать себя лучше, а потому изыскивают способы, чтобы тоже заставить своего партнера ревновать. Не делайте этого. Если вы станете рассказывать о своих бывших и флиртовать с другими людьми на глазах у нынешнего партнера, лучше вам не станет. Просто оставайтесь собой и не придумывайте игровые сценарии для своих манипуляций.Как перестать испытывать ревность и неуверенность в ваших отношениях

Текст: Flytothesky.ru

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Страх потери партнера заставляет человека тревожиться и быть всегда настороже. Это те чувства, которые вы испытываете тогда, когда вкладываете все свои усилия и...
 
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