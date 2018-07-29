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Что такое настоящая любовь к себе?

30.07.2018 12:58 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вы заметили, что все наставники, психологи и коучи только и говорят о необходимости любви к себе? Но что это за зверь такой, и как эта любовь выглядит? Что еще более важно, как вы научитесь любить себя, если до этого вы понятия не имели, как это делать? Кстати, как вы понимаете, любовь к себе – это не разовое действие в виде пенной ванны или маски для лица. Это то, что идёт изнутри, причем добровольно и без всяческого насилия и принуждения.

Что такое настоящая любовь к себе?

Давайте попробуем придумать этому чувству определение…

Итак, любовь к себе – это:

• Умение говорить «нет» тем вещам и действиям, которые вам неприятны.

• Умение устанавливать собственные границы.

• Всегда быть искренним, правдивым и прямолинейным.

• Умение отпустить контроль и дать вещам происходить так, как они должны происходить.

• Понимание того, что все происходящее только вам на пользу.

• Понимание того, что между действиями «брать-отдавать» должен быть баланс.

• Умение говорить «да» всем жизненным вызовам.

• Умение осознавать свои чувства и управлять ими, не давая им поглотить вас с головой.

• Смелость поступать так, как вы считаете нужным, не опасаясь оценочных суждений со стороны окружающих.

• Прощение всех людей в вашей жизни.

• Умение безгранично и смело мечтать.

• Умение обращаться за помощью и поддержкой к друзьям, когда это необходимо.

• Вера в свой неограниченный потенциал.

• Понимание того, что вам нужно личное время и пространство, чтобы побыть с собой наедине.

• Умение отважиться на все те риски, которые вы всегда хотели принять.

• Желание постоянно расти и развиваться.

С чем вы согласны, а с чем нет? Или вам, может быть, тоже есть что добавить в этот список?Что такое настоящая любовь к себе?

Текст: Flytothesky.ru

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Вы заметили, что все наставники, психологи и коучи только и говорят о необходимости любви к себе? Но что это за зверь такой, и как эта любовь выглядит? Что еще более...
 
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