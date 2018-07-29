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Что такое настоящая любовь к себе?
30.07.2018 12:58 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вы заметили, что все наставники, психологи и коучи только и говорят о необходимости любви к себе? Но что это за зверь такой, и как эта любовь выглядит? Что еще более важно, как вы научитесь любить себя, если до этого вы понятия не имели, как это делать? Кстати, как вы понимаете, любовь к себе – это не разовое действие в виде пенной ванны или маски для лица. Это то, что идёт изнутри, причем добровольно и без всяческого насилия и принуждения.
Давайте попробуем придумать этому чувству определение…
Итак, любовь к себе – это:
• Умение говорить «нет» тем вещам и действиям, которые вам неприятны.
• Умение устанавливать собственные границы.
• Всегда быть искренним, правдивым и прямолинейным.
• Умение отпустить контроль и дать вещам происходить так, как они должны происходить.
• Понимание того, что все происходящее только вам на пользу.
• Понимание того, что между действиями «брать-отдавать» должен быть
• Умение говорить «да» всем жизненным вызовам.
• Умение осознавать свои чувства и управлять ими, не давая им поглотить вас с головой.
• Смелость поступать так, как вы считаете нужным, не опасаясь оценочных суждений со стороны окружающих.
• Прощение всех людей в вашей жизни.
• Умение безгранично и смело мечтать.
• Умение обращаться за помощью и поддержкой к друзьям, когда это необходимо.
• Вера в свой неограниченный потенциал.
• Понимание того, что вам нужно личное время и пространство, чтобы побыть
• Умение отважиться на все те риски, которые вы всегда хотели принять.
• Желание постоянно расти и развиваться.
С чем вы согласны, а с чем нет? Или вам, может быть, тоже есть что добавить в этот список?
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Вы заметили, что все наставники, психологи и коучи только и говорят о необходимости любви к себе? Но что это за зверь такой, и как эта любовь выглядит? Что еще более...
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