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Хотите похудеть быстро и безопасно для здоровья? Вот что вам нужно сделать!

30.07.2018 15:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Большинство людей смотрят на потерю веса как на войну с жиром. Все хотят знать секрет того, как вести эту войну быстро и победоносно, причем любой ценой. Попробуйте использовать другой подход. Сделайте это не битвой, а путешествием.

Хотите похудеть быстро и безопасно для здоровья? Вот что вам нужно сделать!

Вполне понятно, что, когда вы боретесь с нежелательными килограммами, прилипшими к вашему телу, вы желаете мгновенного результата. В противном случае трудно оставаться мотивированными и придерживаться своей программы. Если вы не видите изменений в фигуре, вы, как правило, опускаете руки и сдаетесь. В то же время вы не хотите крайностей в виде приёма небезопасных добавок или резкого сокращения калорий. Давайте тогда включать разум и здравый смысл.

• Добавьте больше белка, свежих овощей и здоровых источников жира в свой ежедневный рацион.
• Урежьте потребление углеводов и сахара.
• Обязательно включите силовые тренировки в свой еженедельный режим упражнений.

Как вы видите, ничего инновационного и непонятного. А теперь перейдем к более здоровым и эффективным методам, которыми вы можете (и должны!) пользоваться.

1. Превратите свое тело в машину для сжигания жира

У вас явно присутствует какой-то дисбаланс, приведший к увеличению веса. Виновниками могут быть эмоциональные потрясения, стресс, рабочие нагрузки, плохой сон, неправильное питание и общее состояние здоровья. Независимо от того, что довело вас до накапливания лишних кило, вы всегда можете изменить ситуацию. Посмотрите на тех, кто это сделал, и вы обнаружите, что это не высшая математика. Это работает. Ваши килограммы постепенно начнут уходить.

2. Потребляйте здоровые продукты

Это означает продукты в их оригинальном, естественном виде без каких-либо дополнительных ингредиентов. Ешьте свежее мясо, которое не содержит добавок или углеводов для дополнительного вкуса. Попробуйте цельнозерновые продукты, когда вам нужно разнообразие в питании плюс здоровые углеводы. Если вы едите пищу в её натуральном виде, ваше тело будет терять вес.

3. Держитесь подальше от обработанных продуктов

Пища, которая перерабатываются, мощно заполнена всевозможными добавками: это жиры, сахар и консерванты. Вы загружаете весь это мусор в свое тело, а это никак не идёт ему на пользу, а значит появляется дисбаланс.

4. Не забывайте про воду

Вода – это действительно эликсир жизни. В ней нет калорий. Она промывает ваше тело. Она помогает правильно работать всем системам вашего организма. Выпивайте не менее двух литров чистой воды в день. Если вы добавите в неё лед, то «ускорите» свой метаболизм, поскольку он включится в режим «подогрева» тела. Выпивайте стакан воды перед каждым приемом пищи, чтобы съедать меньше.

5. Следите за тем, что вы кладёте в рот

Если вы мечтаете о том, как быстро похудеть, вам нужен простейший лайфхак: ведение дневника ваших пищевых привычек, и он может действительно изменить ситуацию. С его помощью вы будете осознавать, что вы едите. Будьте абсолютно честны с собой. Когда вы чётко видите, что и когда кладёте себе в рот, то сможете точно определить, что требуется изменить.

6. Будьте настойчивы и последовательны

Есть много простых изменений, которые вы можете внести в свой образ жизни. И они реально вам помогут. Объедините активный образ жизни, много питьевой воды, натуральные продукты и качественный сон. Вы увидите результаты. Как только вы пойдёте в правильном направлении, вам уже не захочется возвращаться.Хотите похудеть быстро и безопасно для здоровья? Вот что вам нужно сделать!

Текст: Flytothesky.ru

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