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Хотите похудеть быстро и безопасно для здоровья? Вот что вам нужно сделать!
30.07.2018 15:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Большинство людей смотрят на потерю веса как на войну с жиром. Все хотят знать секрет того, как вести эту войну быстро и победоносно, причем любой ценой. Попробуйте использовать другой подход. Сделайте это не битвой, а путешествием.
Вполне понятно, что, когда вы боретесь с нежелательными килограммами, прилипшими к вашему телу, вы желаете мгновенного результата. В противном случае трудно оставаться мотивированными и придерживаться своей программы. Если вы не видите изменений в
• Добавьте больше белка, свежих овощей и здоровых источников жира в свой ежедневный рацион.
Как вы видите, ничего инновационного и непонятного. А теперь перейдем к более здоровым и эффективным методам, которыми вы можете (и должны!) пользоваться.
1. Превратите свое тело в машину для сжигания жира
У вас явно присутствует какой-то дисбаланс, приведший к увеличению веса. Виновниками могут быть эмоциональные потрясения, стресс, рабочие нагрузки, плохой сон, неправильное питание и общее состояние здоровья. Независимо от того, что довело вас до накапливания лишних кило, вы всегда можете изменить ситуацию. Посмотрите на тех, кто это сделал, и вы обнаружите, что это не высшая математика. Это работает. Ваши килограммы постепенно начнут уходить.
2. Потребляйте здоровые продукты
Это означает продукты в их оригинальном, естественном виде без каких-либо дополнительных ингредиентов. Ешьте свежее мясо, которое не содержит добавок или углеводов для дополнительного вкуса. Попробуйте цельнозерновые продукты, когда вам нужно разнообразие в питании плюс здоровые углеводы. Если вы едите пищу в её натуральном виде, ваше тело будет терять вес.
3. Держитесь подальше от обработанных продуктов
Пища, которая перерабатываются, мощно заполнена всевозможными добавками: это жиры, сахар и консерванты. Вы загружаете весь это мусор в свое тело, а это никак не идёт ему на пользу, а значит появляется дисбаланс.
4. Не забывайте про воду
5. Следите за тем, что вы кладёте в рот
Если вы мечтаете о том, как быстро похудеть, вам нужен простейший лайфхак: ведение дневника ваших пищевых привычек, и он может действительно изменить ситуацию. С его помощью вы будете осознавать, что вы едите. Будьте абсолютно честны с собой. Когда вы чётко видите, что и когда кладёте себе в рот, то сможете точно определить, что требуется изменить.
6. Будьте настойчивы и последовательны
Есть много простых изменений, которые вы можете внести в свой
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Большинство людей смотрят на потерю веса как на войну с жиром. Все хотят знать секрет того, как вести эту войну быстро и победоносно, причем любой ценой. Попробуйте...
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