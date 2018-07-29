Жизненные разочарования: какие уроки они в себе таят

Возможно, в последнее время у вас было немало разочарований? Это настолько расстраивает, что вы начали задаваться вопросом о том, что с вами что-то не так. В конце концов, среди всех этих разочарований единственное, что у них есть общего – это вы. Ну, а разочарование – это часть любой жизни, и вашей жизни в том числе. Вместо того чтобы критиковать и терзать самого себя, вам, наверное, стоит взглянуть на оборотную сторону разочарований и извлечь из них весьма полезные для себя уроки.





1. Любое разочарование учит вас, что ничего постоянного не существует. Не бывает чего-то неизменного, абсолютного и бесспорного. То, что у вас есть прямо сейчас, завтра может исчезнуть. Разочарование учит вас наслаждаться хорошим моментом именно тогда, когда вы его переживаете. Учитесь жить в настоящем, потому что с прошлым уже покончено, и вы понятия не имеете, что может принести завтра.

2. Вы узнаете дополнительную информацию о себе. Без этих разочарований вы не сможете расти, не сможете развиваться, а также более чётко понимать, кем вы являетесь и что вы хотите от жизни.

3. Хотя разочарование не дает вам то, что вы хотите, зато вы теперь в курсе, чего вы точно не хотите. Возможно, вы даже не осознаете, что вам что-то не нравится, пока это с вами не произойдет. Итак, теперь вы знаете. Значит в дальнейшем вы не будете тратить свое время на то же самое или наступать на аналогичные грабли.

4. Вы начинаете ценить то, что у вас есть. Будьте благодарны за это. Когда вам плохо, вы воспринимаете свое разочарование как конец света. Помните: неудачи бывают у всех. Если вы будете увешивать себя проблемами, то в итоге упадёте под их грузом. Независимо от того, насколько ужасно ваше разочарование, оно не смертельно.

5. Разочарование учит вас быть более терпеливым. Просто потому, что вы разочарованы, не получив желаемого, не означает, что вы никогда этого не получите. Это зависит от вас: хотите ли вы отказаться от мечты или нет? То, что приходит легко, имеет мало ценности . Награда всегда слаще на вкус, когда вы её долго ждете и много работаете над своей целью.

6. Разочарование учит вас принимать ваши недостатки, а также ваши сильные стороны и самого себя в целом. Да, это может быть очень сложно, особенно если вы типичный перфекционист. Но даже тогда любое разочарование учит вас оставаться эмоционально стабильным и мотивированным. У вас не может быть всего, что вы хотите. Вы должны научиться определять приоритеты и в некоторых случаях смиряться с компромиссом.

Это здорово, что вы поставили себе цели и настроились на них. Тем не менее, жизнь – это не пункт назначения; это путешествие, которое заставляет вас чувствовать себя живым. Не мучайтесь по поводу каждого разочарования, потому что все – хорошее или плохое – проходит. Не теряйте из виду свои цели, потому что возможность того, что приятный жизненный сюрприз не за горами, весьма велика.

Текст: Flytothesky.ru

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