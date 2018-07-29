Как избежать ощущения неловкости при общении с новыми людьми

Людям необходимо общение в любых видах отношений (дружеских, личных, профессиональных), однако знакомство с новыми людьми может заставлять вас ощущать себя неловко, сконфуженно и даже дискомфортно. О чем говорить с человеком, когда вы ничего о нем не знаете? Честно говоря, большинство людей не может определить, что же вызывает у них эту неловкость.





Проверьте себя на наличие следующих признаков:

• Если вы обнаружите, что люди не стремятся с вами общаться, скорее всего, вы социально скованный человек, и с вами сложно вести беседу.

• Если вы нервничаете или испытываете дискомфорт, а также сами избегаете общения с другими людьми, это означает, что вы боитесь любого взаимодействия с ними.

• Вам трудно находить себе друзей, и вы предпочитаете проводить время дома в своей собственной компании, а не встречаться с товарищами.

• Люди, у которых присутствуют проблемы с общением, зависят от того, как к ним относятся окружающие – то есть от этого отношения зависит их самооценка .

Хорошая новость: вы вполне можете избавиться от этого чувства дискомфорта, когда вы попадаете в какую-либо социальную ситуацию. Попробуйте использовать эти советы, чтобы быть готовыми к разговору с незнакомцем.

1. Планируйте, как вести разговор

Первым шагом в борьбе с социальным дискомфортом является подготовка или понимание того, что нужно говорить, чтобы не чувствовать себя скованно и неловко. Если вы теряетесь при общении, задействуйте технику под названием «нить разговора», то есть нанизывайте фразу за фразой, сообщение за сообщением, чтобы избежать пауз.

2. Избегайте моментов молчания в разговоре

Всеми силами избегайте этих длинных моментов молчания при общении. Такая тишина, повисшая в воздухе, возникает буквально за считанные секунды. Кроме того, это молчание, вероятно, увеличит ваше беспокойство , что еще больше ухудшит ситуацию. Чтобы избежать подобного сценария, подготовьтесь заранее и отрепетируйте какие-либо нейтральные фразы.

3. Делайте позитивные комментарии и комплименты

Комплименты – это волшебное действие для устранения социальной неловкости. Во-первых, когда вы говорите приятное незнакомцу, вы задаете тон и направление для разговора. Во-вторых, комплимент привносит в беседу определенную теплоту и позитивность. Однако с комплиментами нужно «работать» осторожно, дабы вы не выглядели неискренним льстецом.

4. Будьте внимательны

Иногда неловкое молчание возникает из-за отсутствия внимания. Вы ничего не сможете поделать, если ваш собеседник не слушает вас. Следовательно, старайтесь сами быть максимально внимательными и впитывайте всю информацию, которую вам озвучивают. Кроме того, поддерживайте зрительный контакт и кивайте головой.

5. Перенастройте свое мышление

Социальная неловкость большинства людей связана с беспокойством, страхом, неуверенностью и низкой самооценкой. Всё это можно устранить, когда вы знаете, как и о чем говорить. Если вы идентифицируете в себе основные причины вашей неловкости, то вы потихоньку научитесь поддерживать разговоры даже с совершенно незнакомыми людьми.

6. Совершенствуйте и развивайте свои социальные навыки

Вы когда-нибудь рассказывали анекдот в компании, и никто даже не улыбнулся? Люди игнорируют ваши комментарии, потому что их попросту никто не замечает? Значит вам нужно работать над своими социальными навыками. Лучший способ – это постоянная практика. Окружите себя людьми, которые более общительны. Например, вы можете сопровождать их на мероприятия, где они могут познакомить вас с новыми собеседниками. Кроме того, друг, который является более социальным, чем вы, заполнит паузы в разговорах и аккуратно устранит ощущение неловкости.

Текст: Flytothesky.ru

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