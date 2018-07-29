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Как избежать ощущения неловкости при общении с новыми людьми
30.07.2018 17:32 — Калейдоскоп | Flytothesky
Людям необходимо общение в любых видах отношений (дружеских, личных, профессиональных), однако знакомство с новыми людьми может заставлять вас ощущать себя неловко, сконфуженно и даже дискомфортно. О чем говорить с человеком, когда вы ничего о нем не знаете? Честно говоря, большинство людей не может определить, что же вызывает у них эту неловкость.
Проверьте себя на наличие следующих признаков:
• Если вы обнаружите, что люди не стремятся с вами общаться, скорее всего, вы социально скованный человек, и с вами сложно вести беседу.
Хорошая новость: вы вполне можете избавиться от этого чувства дискомфорта, когда вы попадаете в какую-либо социальную ситуацию. Попробуйте использовать эти советы, чтобы быть готовыми к разговору с незнакомцем.
1. Планируйте, как вести разговор
Первым шагом в борьбе с социальным дискомфортом является подготовка или понимание того, что нужно говорить, чтобы не чувствовать себя скованно и неловко. Если вы теряетесь при общении, задействуйте технику под названием «нить разговора», то есть нанизывайте фразу за фразой, сообщение за сообщением, чтобы избежать пауз.
2. Избегайте моментов молчания в разговоре
Всеми силами избегайте этих длинных моментов молчания при общении. Такая тишина, повисшая в воздухе, возникает буквально за считанные секунды. Кроме того, это молчание, вероятно, увеличит ваше
3. Делайте позитивные комментарии и комплименты
Комплименты – это волшебное действие для устранения социальной неловкости. Во-первых, когда вы говорите приятное незнакомцу, вы задаете тон и направление для разговора. Во-вторых, комплимент привносит в беседу определенную теплоту и позитивность. Однако с комплиментами нужно «работать» осторожно, дабы вы не выглядели неискренним льстецом.
4. Будьте внимательны
Иногда неловкое молчание возникает из-за отсутствия внимания. Вы ничего не сможете поделать, если ваш собеседник не слушает вас. Следовательно, старайтесь сами быть максимально внимательными и впитывайте всю информацию, которую вам озвучивают. Кроме того, поддерживайте зрительный контакт и кивайте головой.
5. Перенастройте свое мышление
Социальная неловкость большинства людей связана с беспокойством, страхом,
6. Совершенствуйте и развивайте свои социальные навыки
Вы когда-нибудь рассказывали анекдот в компании, и никто даже не улыбнулся? Люди игнорируют ваши комментарии, потому что их попросту никто не замечает? Значит вам нужно работать над своими социальными навыками. Лучший способ – это постоянная практика. Окружите себя людьми, которые более общительны. Например, вы можете сопровождать их на мероприятия, где они могут познакомить вас с новыми собеседниками. Кроме того, друг, который является более социальным, чем вы, заполнит паузы в разговорах и аккуратно устранит ощущение неловкости.
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Людям необходимо общение в любых видах отношений (дружеских, личных, профессиональных), однако знакомство с новыми людьми может заставлять вас ощущать себя...
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