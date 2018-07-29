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Лабиринт, в котором нельзя сворачивать направо

30.07.2018 16:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Понедельник – день тяжелый. Не хочется ни вставать, ни тем более куда-то ехать. После долгих выходных голова совершенно не работает, и приходится прикладывать двойные усилия, чтобы добиться хоть какого-то результата. Чтобы помочь вам в этом нелегком деле, редакция Flytothesky.ru подготовила для вас небольшую головоломку-лабиринт. Сможете пройти его, ни разу не сворачивая направо?

 

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Понедельник – день тяжелый. Не хочется ни вставать, ни тем более куда-то ехать. После долгих выходных голова совершенно не работает, и приходится прикладывать...
 
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