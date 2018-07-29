Депрессия похожа на зыбучие пески: чем глубже вы погружаетесь, тем сложнее выбраться

Последнее время у меня, наверное, были самые трудные месяцы в моей жизни. Скажем, всё это сводилось к тому, что я была недовольна собой и своей жизнью. И вроде бы я здорова, мои близкие здоровы, у меня есть доход, но всё же что-то не работает. Вот тогда я поняла, что у меня депрессия, и это адова вещь.





Внезапно я попала ей в лапы. Такое случалось и раньше, но в этот раз всё было по-другому. Мне казалось, что я заразилась гриппом, что у меня лихорадка, и мне хотелось неподвижно лежать в постели. Я изолировала себя от друзей и семьи и жила по принципу «работа-дом». Когда мне удавалось выбраться и быть рядом с людьми, я ощущала пустоту внутри, похожую на плач без слёз. Однако я просто притворялась присутствующей, я имитировала саму себя.

Это необъяснимое состояние. Вы не можете обратиться за помощью, потому что вы попросту не знаете, что с вами происходит, и абсолютно ничего не хотите. И как я выбралась из этого? Никак. Но я уже с этим состоянием справляюсь, я над ним работаю. И это однозначно прогресс.

К счастью, я помню о позитивном мышлении, и я понимаю в глубине души, что я сильнее депрессии, и что я буду её преодолевать. Но я знаю, что не у всех есть это понимание, и люди могут достигать гораздо более мрачных глубин депрессии, чем я. Депрессия похожа на зыбучие пески: чем глубже вы погружаетесь, тем сложнее из неё выбраться.

Если вы знаете кого-то, кто погряз в этих зыбучих песках, мой вам совет – будьте рядом с этим человеком. Да, он наверняка сейчас не хочет привлекать к себе внимание, он не хочет вызывать жалость . Жалость – это последнее, что ему в данный момент нужно. Но самое лучшее, на мой взгляд, – это продолжить общение как ни в чем не бывало, на привычном уровне. Ведите обычные разговоры, не ищите причины и не приставайте с вопросами, почему человек грустен и уныл. Независимо от того, как сильно он отталкивает вас и уходит в себя, просто будьте рядом. Каждому человеку нужен крепкий тыл.

И если вы тоже переживаете нечто подобное, поймите, что вы определенно не одиноки в этом мире. Умение быть открытым и осознавать свою уязвимость – одна из самых сложных вещей, но это умение меняет человека и его мировосприятие. Вы пройдете через этот неприятный этап. Вам станет лучше и легче. Жизнь прекрасна, она просто требует некоторых усилий. Значит, сделайте эти усилия.

Текст: Марина Павлова | Flytothesky.ru

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