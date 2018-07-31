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Какая черта делает вас особенным в глазах окружающих?
01.08.2018 10:36 — Калейдоскоп | Flytothesky
Как вы считаете, что именно отличает вас от остальных? Что заставляет людей упоминать вас в совершенно посторонних разговорах? У каждого есть какое-то определенное качество, которое мы в себе любим и всячески стараемся развить и воспитать. Или даже не стараемся. В любом случае у вас есть отличный шанс выяснить, что именно делает вас особенным в глазах окружающих. Результат может вас удивить.
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Как вы считаете, что именно отличает вас от остальных? Что заставляет людей упоминать вас в совершенно посторонних разговорах? У каждого есть какое-то определенное...
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