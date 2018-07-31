Какая черта делает вас особенным в глазах окружающих?

Как вы считаете, что именно отличает вас от остальных? Что заставляет людей упоминать вас в совершенно посторонних разговорах? У каждого есть какое-то определенное качество, которое мы в себе любим и всячески стараемся развить и воспитать. Или даже не стараемся. В любом случае у вас есть отличный шанс выяснить, что именно делает вас особенным в глазах окружающих. Результат может вас удивить.

Читайте также:

4 причины, почему быть самим собой – это действительно ценное качество