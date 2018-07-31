ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как ведение списка ваших ошибок может улучшить вашу жизнь

01.08.2018 16:30 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Наверняка вы часто казните себя за допущенные в жизни ошибки. Мало того, вы даёте себе обещание учиться на них, но снова их повторяете. Ваше разочарование в себе растёт, и вы не знаете, как с этим бороться. Попробуйте неожиданный лайфхак: ведите список своих ошибок, чтобы периодически их просматривать. От неудач никто не застрахован, а когда вы станете записывать свои промахи, то впоследствии сможете делать из них правильные выводы.

Как ведение списка ваших ошибок может улучшить вашу жизнь

● Ошибка может варьироваться от минимальной до самой катастрофической неудачи

Письменное фиксирование ошибок может помочь вам распознать определенные шаблоны неверных поступков. В целом, все мы склонны признавать, что периодически можем где-то и в чем-то серьезно напортачить. Однако небольшие промахи, как правило, остаются незамеченными. Важно, чтобы вы извлекали уроки даже из самых мелких ошибок, не давая им выйти из-под контроля в будущем.

● Ошибки могут взять контроль над вами. Не позволяйте им этого

С каждым потенциальным достижением приходит риск неудачи. Если вы не можете принять и «переварить» собственные ошибки, они станут управлять вами, а это деструктивно. Занесите такие ошибки в свой список, чтобы самому управлять ими. Гораздо легче двигаться дальше, проработав пройденный неудачный этап, нежели продолжать страдать по этому поводу.

● Отслеживание того, как вы себя ощущаете, важно для саморазвития

Эмоции, которые мы переживаем после совершенной ошибки, – это наше к ней отношение и осознание случившегося. Однако со временем вы можете забыть эти свои чувства. Запишите, как вы себя ощущали, осознав, что совершили ошибку, и подумайте о причинах, по которым вы никогда не захотите снова это прочувствовать.

● Напишите советы для себя, детализируя, что бы вы хотели сделать по-другому

Советы сами по себе невероятно ценны и полезны; кроме того, они иногда действуют успокоительно. В конце концов, только вы испытываете ваши особые эмоции. Поэтому напишите полезные советы самому себе о том, что вы хотели бы изменить и сделать по-другому.

● Записывание ошибок позволяет организовать ваши мысли

В течение дня ваш разум «населён» бесчисленным количеством мыслей. Мысли о прошлом. Мысли о будущем. Мысли о тревогах. Мысли о планах. Мысли обо всем. Однако у вас лимитированное умственное хранилище и организационное пространство для всего этого хлама. Потратив время на то, чтобы записать свои ошибки, вы сумеете организовать и упорядочить наиболее важные вопросы в своей жизни.

● Записывайте ошибки в прошлом времени (и никогда в будущем)

Как только вы зафиксируете свои ошибки, пусть они живут в ваших заметках. Не позволяйте им поселиться в вашей голове. Как можно чаще просматривайте этот список, но не зацикливайтесь на прошлом. Что сделано, то сделано. Двигайтесь дальше и запоминайте полученные уроки.

● Перечитайте свой список и подумайте над ним

Держите такой список под рукой: он может быть как в обычном бумажном блокноте, так и в телефоне. Где бы он у вас не хранился, пересматривайте свои записи при любой возможности. Выделяйте себе немного времени каждую неделю, чтобы подумать и заново осознать то, что вы написали.

● Пообещайте себе, что все будет по-другому

Это, наверное, самое важное. Пообещайте себе, что вы больше не будете жертвой своих прошлых ошибок. Не будьте слишком критичны к себе, адаптируйтесь к реальным условиям и принимайте свои недостатки и слабости. Продолжайте вести свой список, и пусть он станет вашим руководством по дальнейшим правильным решениям и поступкам.Как ведение списка ваших ошибок может улучшить вашу жизнь

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:
Как улучшить свою жизнь? Просто выполните эти 10 действий

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наверняка вы часто казните себя за допущенные в жизни ошибки. Мало того, вы даёте себе обещание учиться на них, но снова их повторяете. Ваше разочарование в себе...
 
Новости дня
Новости
 
Знаете ли вы авторов этих высказываний?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика