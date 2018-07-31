Как ведение списка ваших ошибок может улучшить вашу жизнь

Наверняка вы часто казните себя за допущенные в жизни ошибки. Мало того, вы даёте себе обещание учиться на них, но снова их повторяете. Ваше разочарование в себе растёт, и вы не знаете, как с этим бороться. Попробуйте неожиданный лайфхак: ведите список своих ошибок, чтобы периодически их просматривать. От неудач никто не застрахован, а когда вы станете записывать свои промахи, то впоследствии сможете делать из них правильные выводы.





● Ошибка может варьироваться от минимальной до самой катастрофической неудачи

Письменное фиксирование ошибок может помочь вам распознать определенные шаблоны неверных поступков. В целом, все мы склонны признавать, что периодически можем где-то и в чем-то серьезно напортачить. Однако небольшие промахи, как правило, остаются незамеченными. Важно, чтобы вы извлекали уроки даже из самых мелких ошибок, не давая им выйти из-под контроля в будущем.

● Ошибки могут взять контроль над вами. Не позволяйте им этого

С каждым потенциальным достижением приходит риск неудачи. Если вы не можете принять и «переварить» собственные ошибки, они станут управлять вами, а это деструктивно. Занесите такие ошибки в свой список, чтобы самому управлять ими. Гораздо легче двигаться дальше, проработав пройденный неудачный этап, нежели продолжать страдать по этому поводу.

● Отслеживание того, как вы себя ощущаете, важно для саморазвития

Эмоции, которые мы переживаем после совершенной ошибки, – это наше к ней отношение и осознание случившегося. Однако со временем вы можете забыть эти свои чувства. Запишите, как вы себя ощущали, осознав, что совершили ошибку, и подумайте о причинах, по которым вы никогда не захотите снова это прочувствовать.

● Напишите советы для себя, детализируя, что бы вы хотели сделать по-другому

Советы сами по себе невероятно ценны и полезны; кроме того, они иногда действуют успокоительно. В конце концов, только вы испытываете ваши особые эмоции. Поэтому напишите полезные советы самому себе о том, что вы хотели бы изменить и сделать по-другому.

● Записывание ошибок позволяет организовать ваши мысли

В течение дня ваш разум «населён» бесчисленным количеством мыслей. Мысли о прошлом. Мысли о будущем. Мысли о тревогах. Мысли о планах. Мысли обо всем. Однако у вас лимитированное умственное хранилище и организационное пространство для всего этого хлама. Потратив время на то, чтобы записать свои ошибки, вы сумеете организовать и упорядочить наиболее важные вопросы в своей жизни.

● Записывайте ошибки в прошлом времени (и никогда в будущем)

Как только вы зафиксируете свои ошибки, пусть они живут в ваших заметках. Не позволяйте им поселиться в вашей голове. Как можно чаще просматривайте этот список, но не зацикливайтесь на прошлом. Что сделано, то сделано. Двигайтесь дальше и запоминайте полученные уроки .

● Перечитайте свой список и подумайте над ним

Держите такой список под рукой: он может быть как в обычном бумажном блокноте, так и в телефоне. Где бы он у вас не хранился, пересматривайте свои записи при любой возможности. Выделяйте себе немного времени каждую неделю, чтобы подумать и заново осознать то, что вы написали.

● Пообещайте себе, что все будет по-другому

Это, наверное, самое важное. Пообещайте себе, что вы больше не будете жертвой своих прошлых ошибок. Не будьте слишком критичны к себе, адаптируйтесь к реальным условиям и принимайте свои недостатки и слабости. Продолжайте вести свой список, и пусть он станет вашим руководством по дальнейшим правильным решениям и поступкам.

Текст: Flytothesky.ru

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